El cardenal Tarancón tendrá su retrato en el salón de prelados del Arzobispado de Madrid

El cardenal Vicente Enrique y Tarancón contará por fin con su retrato en el salón de prelados del Arzobispado de Madrid. La obra ha sido realizada por el pintor burrianense Pepe Forner, estableciendo un vínculo directo entre el retrato y la ciudad natal del prelado.

El retrato se presentó esta mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde permanecerá expuesto durante los próximos días antes de su traslado definitivo a Madrid.

El acto contó con la asistencia del alcalde, Jorge Monferrer; el concejal de Cultura, Alejandro Clausell; miembros del equipo de gobierno; el párroco del Carmen, don Antonio Losas; el cronista oficial de Castellón, Antonio Gascó, y el propio autor de la obra.

El pintor acompañado por una nutrida representación del equipo de gobierno durante la presentación / MEDITERRÁNEO

Durante la presentación, Forner explicó con detalle el proceso de creación y la técnica utilizada para captar la esencia del cardenal.

Composición de la obra

El pintor ha señalado que el color rojo cardenalicio es el elemento predominante de la pieza, al ser el rasgo distintivo de la jerarquía eclesiástica del retratado. Como contraste, Forner ha utilizado un azul específico que hace referencia tanto al mar Mediterráneo como al color presente en el escudo de Burriana.

Pepe Forner ha incluido en el color azul el simbolismo con Burriana, ciudad de origen del Cardenal Tarancón / MEDITERRÁNEO

En cuanto a la postura del cardenal, el autor ha indicado que quiso transmitir dignidad con el cardenal sentado cómodo, pero sin relajación, en referencia a su destacado y complicado papel en la Transición y en la historia reciente de España.

"Lo importante era resaltar su rostro, iluminado para destacar su gran carisma, su inteligencia; fue un hombre muy brillante”, añadió Forner.

El pintor destacó el carácter personal del encargo ya que "ha sido un honor poder retratar al personaje más importante de la historia de Burriana. Yo lo conocí en Toledo cuando tenía 17 años, y quién me iba a decir que a mis 70 años recibiría este encargo".

Por su parte, el párroco Antonio Losas explicó que el encargo se hizo posible gracias a la conexión de Burriana con el Arzobispado. El secretario del arzobispo, cuya madre es de Burriana y que veranea en la ciudad, acompañaba habitualmente a Don Antonio en la parroquia. Durante una visita a la ermita de Santa Bárbara, pudo ver las pinturas de Forner y, al ver allí retratado a Tarancón, decidió encargarle el retrato oficial.

El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, expresó su satisfacción durante la presentación ya que "es un orgullo para Burriana que un artista de la talla y prestigio de Pepe Forner haya sido el encargado de retratar a una figura tan ilustre de nuestra ciudad como fue el cardenal Tarancón". Añadió que "con esta presentación, no solo honramos la historia de un burrianense universal, sino que también reivindicamos el inmenso talento artístico que tenemos en el municipio".