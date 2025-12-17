¿Por qué hay tantas casas vacías en los pueblos… y tan pocas para vivir? La paradoja de la despoblación en Castellón

Casas hay, viviendas no. El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella para fijar población en el interior de Castellón. Con esta premisa, el Centro de Desarrollo Rural (CDR) Palancia Mijares ha celebrado en Geldo la primera jornada La vivienda como motor de cambio, un encuentro que reunió a administraciones, entidades sociales y ciudadanía para analizar por qué existen tantas viviendas vacías en los pueblos y, sin embargo, tan pocas disponibles para vivir.

El foro ha puesto sobre la mesa una contradicción compartida por buena parte del territorio rural. “Existe una contradicción muy fuerte: hay muchas viviendas vacías y, sin embargo, no se encuentran viviendas disponibles”, resume la presidenta de la Mancomunidad del Alto Palancia, Jessica Miravete.

Dos mujeres pasean por una calle de un pueblo con casas cerradas y deshabitadas. / Juani Ruz

Bloqueos estructurales

A lo largo de tres mesas de trabajo, los participantes han coincidido en señalar que el problema no es solo cuantitativo, sino estructural. Entre los principales puntos de bloqueo destacan la información desactualizada sobre el parque de viviendas, la resistencia de los propietarios a facilitar datos sobre casas vacías o de uso temporal y la escasez de políticas públicas específicas adaptadas al entorno rural.

También apuntan al peso de la burocracia administrativa, la falta de recursos técnicos en los pequeños ayuntamientos y la práctica inexistencia de vivienda pública como factores que dificultan cualquier intento de solución. “El futuro de los pueblos no puede depender de la buena voluntad de los propietarios, necesitamos vivienda pública disponible”, advierte Daniel Castillejo, del CDR Alt Maestrat.

Reactivar antes que construir

Uno de los mensajes más repetidos durante la jornada ha sido la necesidad de cambiar el enfoque. Frente a la construcción de nueva vivienda, las entidades participantes han defendido la reactivación del parque existente como vía prioritaria. “La reactivación de las viviendas es el corazón de la revitalización de los pueblos, no la nueva edificación”, subraya María Sánchez, del CDR Palancia Mijares.

En este sentido, han presentado experiencias ya en marcha basadas en fórmulas como la cesión de uso, la vivienda colaborativa, la rehabilitación con acompañamiento social o los proyectos municipales de alquiler asequible para jóvenes, como el impulsado por el Ayuntamiento de Altura.

Principales conclusiones de la jornada celebrada en Geldo sobre la vivienda como motor de cambio. / Mediterráneo

Políticas públicas y cambio cultural

El laboratorio de ideas final ha dejado claro que la mayoría de asistentes sitúa a las políticas públicas como el eje central para desbloquear la situación. Medidas como el refuerzo de la vivienda pública, la legislación antiespeculación, el apoyo técnico a los ayuntamientos o las garantías frente a impagos han sido algunas de las propuestas más repetidas.

Junto a ello, insisten en la necesidad de un cambio cultural que devuelva a la vivienda su valor social y habitacional, frente a su consideración como mero activo económico. “Una parte de la solución es empezar a llamar a las cosas por su nombre: se está violando un derecho fundamental”, han afirmado durante los debates.

Próximos pasos

Tras la buena acogida de esta primera edición, el CDR Palancia Mijares ya trabaja en el fortalecimiento de la red de entidades implicadas y en nuevas acciones de sensibilización y diagnóstico, con la vista puesta en la convocatoria de una segunda jornada en 2026.