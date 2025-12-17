El deslinde marítimo de Almassora, bajo lupa medio siglo después: Costas revisará más de tres kilómetros de litoral

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado el expediente de rectificación del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en la costa de Almassora, un procedimiento que afecta a un tramo de 3.418 metros comprendido entre el límite sur de la zona de servicio del puerto de Castellón y el paseo de Vora Riu, en la playa de la Gola.

La incoación del expediente, autorizada por la Dirección General de la Costa y el Mar y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), abre un periodo de información pública de un mes y conlleva la suspensión temporal del otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público y su zona de servidumbre mientras se tramita el procedimiento.

De acuerdo con la memoria técnica, el objetivo de esta intervención es adaptar formalmente el deslinde vigente (aprobado en 1974) a los criterios de la Ley de Costas de 1988. El estudio concluye que no existen terrenos con características de dominio público marítimo-terrestre más al interior del actual deslinde, por lo que anuncian que actualizarán la cartografía y definirán con mayor precisión las servidumbres legales "sin modificar el trazado del deslinde de 1974", según exponen.

Ya trabajan en las alegaciones

Ante esta iniciativa del ministerio, desde el Ayuntamiento responden que, desde el primer momento en que recibieron el oficio del Servicio Provincial de Costas sobre la incoación del expediente, han comenzado a trabajar en el análisis detallado de la documentación y en la preparación de las alegaciones oportunas.

En una primera revisión municipal, el consistorio constata que el deslinde no afecta a las propiedades de los vecinos. No obstante, advierte de que la propuesta de modificación que plantea el Gobierno desplaza la línea de ribera del mar para hacerla coincidir con la línea del dominio público marítimo-terrestre, una circunstancia que, a su juicio, supone "un menoscabo para los intereses generales del municipio".

Por este motivo, el Ayuntamiento presentará alegaciones para solicitar que la línea de ribera del mar se sitúe en la zona del denominado muro, con el objetivo de salvaguardar los intereses municipales y la gestión del litoral.

Reacción de Compromís "Desde Compromís Almassora consideramos absolutamente inaceptable la incoación de un expediente de rectificación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre que afecta a los tres kilómetros de la costa de Almassora, desde el límite del término municipal con Castellón hasta el río, y que supone la intención del Ministerio, básicamente, de fijar la línea de la ribera más cerca de las viviendas, próxima a la línea de las farolas. Desde Compromís consideramos que Almassora ya ha sufrido las consecuencias de las sucesivas ampliaciones del puerto, sin que se hayan activado medidas de protección y sin que se hayan hecho cumplir las obligaciones establecidas en las distintas declaraciones de impacto ambiental —como la de depositar 60.000 hectómetros cúbicos anuales de arena, que nunca se cumplió y que, posteriormente, se ha ido reduciendo con el paso del tiempo—. Por ello, la decisión de acogerse ahora, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, a una orden ministerial del 25 de enero de 1974, de hace más de medio siglo, y anterior a las insuficientes medidas de protección activadas posteriormente —como la construcción del muro y las escolleras actuales—. Desde Compromís consideramos que es necesario activar todos los mecanismos legales para paralizar este expediente de deslinde, que sitúa la línea de la ribera del mar en el límite terrestre del muro. Así, si no se paraliza, puede suponer en el futuro una pérdida de derechos para la ciudadanía de Almassora, como consecuencia directa de un puerto del Estado, como el de Castellón, que no ha activado las medidas de protección suficientes, que seguimos exigiendo. Por otra parte, Compromís exigirá en la comisión de Territorio del próximo lunes del Ayuntamiento de Almassora que se presenten alegaciones antes de que finalice el plazo, poco después de las fiestas de Navidad. Asimismo, Compromís volverá a plantear la propuesta que formuló en el primer pleno de la legislatura, en la que solicitaba garantizar desde el Ayuntamiento la defensa legal de las personas que pudieran verse afectadas por los deslindes de costas, una propuesta que el PP exigió eliminar para alcanzar un acuerdo de mínimos sobre la protección de la costa. Compromís ha lamentado el desprecio de Costas hacia Almassora, un municipio del que parece que la Dirección Territorial de Costas desconoce incluso su nombre oficial y por cuya protección Costas nunca ha exigido al puerto el cumplimiento de sus obligaciones"

A la espera del proyecto de Pla de la Torre

Paralelamente, el municipio continúa a la espera de que el Gobierno central ejecute el proyecto de regeneración de Pla de la Torre, una actuación valorada en 8,8 millones de euros que sigue pendiente del informe de impacto ambiental y de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que permitan dotarla de financiación.

La alcaldesa, María Tormo (PP), ha reiterado además su petición de mantener una reunión con el ministerio para abordar de forma integral las actuaciones necesarias para la defensa y regeneración del litoral, una solicitud que, según el consistorio, se ha realizado en reiteradas ocasiones sin respuesta hasta el momento.

En este sentido, la primera edil ha subrayado que “la defensa del litoral de Almassora es una prioridad absoluta para este equipo de gobierno. No vamos a permitir decisiones que perjudiquen a nuestro municipio. Exigimos soluciones reales, inversiones comprometidas y una planificación que proteja nuestras viviendas, nuestro litoral y garantice la regeneración de las playas de Almassora”.