Las 8 fechas clave del PAI Sant Gregori de Burriana: su evolución en los últimos 20 años

El PAI Sant Gregori de Burriana, un macroproyecto urbanístico de más de 2,5 millones de metros cuadrados en primera línea de costa, ha transitado por un largo camino repleto de acuerdos, desacuerdos y cambios de rumbo.

Un desarrollo que, pese a la enorme complejidad del proceso, sigue en camino y que plantea la construcción de viviendas, campos de golf y recursos turísticos mirando al mar.

Estas son las fechas y momentos que han marcado su evolución histórica desde sus inicios, hace ya dos décadas:

2005: Aprobación definitiva del PAI y primera adjudicación

El 17 de enero de 2005, el Ayuntamiento de Burriana aprobó definitivamente el PAI del sector SUR‑T.1 “Sant Gregori”, adjudicando la condición de agente urbanizador a Gestión y Construcción de Obras Públicas SA.

El convenio se formalizó el 29 de junio del mismo año. Más tarde, el 6 de octubre de 2005, esa condición fue cedida a Urbanización Golf Sant Gregori SA.

2006‑2011: Urbanización y reparcelación

El proyecto de urbanización fue aprobado por decreto de alcaldía el 17 de mayo de 2006 y, posteriormente, el 4 de febrero de 2010 se aprobó el proyecto de reparcelación, que fue inscrito en el Registro de la Propiedad de Nules a finales de 2011.

En febrero de 2010, el pleno aprobó el proyecto de reparcelación de Sant Gregori por unanimidad. / Mediterráneo

2016: Resolución del convenio por incumplimiento

El 11 de marzo de 2016, el Ayuntamiento acordó resolver el convenio con Urbanización Golf Sant Gregori SAU por incumplimiento de obligaciones contractuales y abrió expediente de liquidación del contrato mientras estudiaba la selección de un nuevo urbanizador.

2019: Rehabilitación del agente urbanizador

El 9 de mayo de 2019, tras un recurso de reposición, el pleno municipal restituyó a Urbanización Golf Sant Gregori SAU como agente urbanizador.

El 13 de septiembre se suscribió el acta de replanteo de las obras, reactivando la actuación sobre el terreno.

Recreación virtual del PAI Golf Sant Gregori. / Mediterráneo

2020‑2021: Contrato de ejecución de obras

El 30 de diciembre de 2020, Urbanización Golf Sant Gregori SA formalizó con la UTE Durantia Infraestructuras SAU / CHM Obras e Infraestructuras SA el contrato para ejecutar las obras del proyecto, con acta de replanteo firmada en enero de 2021.

2023 — Sentencia del TSJCV y paralización de las obras

El 19 de mayo de 2023, a puertas de las elecciones municipales, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló dos acuerdos plenarios de 2019 por contrarios a derecho, lo que, tras la aprobación en pleno del acatamiento de la sentencia, implicó un nuevo replanteamiento administrativo del proyecto con la retirada de la condición de urbanizador y el regreso a la casilla de salida.

Poco después, las obras iniciadas se paralizaron y se inició el procedimiento de liquidación del contrato de ejecución del PAI y la valoración de los trabajos realizados.

Vista aérea de parte de los terrenos del PAI Sant Gregori, en la que se aprecia el trazado de los viales. / Mediterráneo

3 de octubre de 2024: Aprobación de la gestión directa

En sesión plenaria del 3 de octubre de 2024, el Ayuntamiento de Burriana aprobó la gestión directa del PAI. La decisión —apoyada por PP, Vox y PSPV, con abstención de Compromís— supuso la retirada de la condición de agente urbanizador y la recuperación de 9.511.946 euros de fondos públicos procedentes de garantías y apremios, una vía para finalizar la urbanización y dar seguridad jurídica a propietarios e inversores.

Diciembre de 2025: Paralización del Pativel y avances

En diciembre de 2025, la Generalitat ha paralizado los plazos del Pativel tras estimar un recurso municipal, lo que evita la caducidad del proyecto y facilita su adaptación al Plan Parcial, especialmente para proteger los restos arqueológicos de la villa romana.

Asimismo, el consistorio avanza en la contratación del servicio de asistencia técnica y jurídica para llevar a término la gestión directa del proyecto.