Será el 8 de febrero
La gala Gala Drag Queen del Carnaval de Vinaròs 2026 ya tiene presentadoras
Pupi Poisson y Choriza May conducirán la ceremonia
El Carnaval de Vinaròs continúa avanzando detalles de su programación para la edición 2026 y ya puede anunciar quiénes serán las encargadas de conducir una de las citas más esperadas del calendario: la Gala Drag Queen.
Las artistas Pupi Poisson y Choriza May serán las presentadoras de este espectáculo, uno de los más emblemáticos y reconocidos del Carnaval de Vinaròs, declarado fiesta de interés turístico autonómico. Ambas drags, con una trayectoria consolidada y gran proyección mediática, aportarán talento, humor, carisma y una gran conexión con el público a una gala que año tras año llena el recinto del carnaval. Esta vez será el 8 de febrero.
Desde la Comisión Organizadora del Carnaval (COC) destacan que esta elección refuerza la apuesta por la calidad artística y el espectáculo, manteniendo el nivel de una gala que es referente dentro y fuera de nuestro territorio.
Fechas
El Carnaval de Vinaròs 2026 se celebrará del 31 de enero al 16 de febrero, con una programación llena de actos, desfiles y espectáculos que volverán a convertir la ciudad en el epicentro de la fiesta, el color y la diversidad.
Próximamente se desvelarán más detalles de la programación completa a través de los canales oficiales del Carnaval de Vinaròs.
