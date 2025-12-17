Así será el nuevo mirador en una emblemática montaña de Castellón

La provincia de Castellón contará en 2026 con un nuevo mirador cerámico desde el que contemplar la Plana. La licitación de las obras pone en marcha una iniciativa de regeneración urbana con la cerámica como protagonista, clave en la mejora del espacio público y la puesta en valor del paisaje.

El Ayuntamiento de Betxí ha sacado a concurso público, por un presupuesto de 300.000 euros, los trabajos del proyecto de regeneración urbana del Mirador a la Plana En torno a la Romería, una intervención que transformará el entorno de la ermita de Sant Antoni, situado en el paraje conocido como Muntanyeta de Sant Antoni, y que cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses.

La actuación se desarrollará en una superficie aproximada de 700 a 750 metros cuadrados y tiene como objetivo recuperar un espacio degradado en el entorno del Bien de Relevancia Local de Sant Antoni de Betxí, mejorar la accesibilidad y crear un nuevo mirador con vistas a la Plana.

El proyecto fue uno de los ganadores de la VIII edición del Concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU VIII) de la Diputación de Castellón, cuyo fallo se dio a conocer el pasado mes de junio. En concreto, la propuesta obtuvo el Premio CRU General, al ser seleccionada entre las presentadas por ayuntamientos de toda la provincia para la regeneración de espacios urbanos. El galardón está dotado con 337.500 euros, destinados a los honorarios de redacción del proyecto, los estudios de seguridad y salud, la dirección y coordinación de obra y la propia licitación de los trabajos.

Características del proyecto

La iniciativa, titulada Entorno a la Romería, está realizada por el despacho de arquitectura y diseño ABEZ. Según recoge la memoria del proyecto, la intervención se concibe “con pocas operaciones, pero todas ellas cargadas de intención”, y apuesta por la cerámica como material vertebrador, combinando revestimientos cerámicos, pavimentos urbanos y soluciones permeables.

Recreación de la intervención que transformará el entorno de la ermita de Sant Antoni. / Despacho de Arquitectura ABEZ

El ámbito de actuación se localiza en el entorno de la ermita de Sant Antoni, catalogada como Bien de Relevancia Local, un espacio que presenta un notable estado de degradación y que incluye una pequeña edificación en ruina, que formaba parte de un antiguo campo de tiro, que será demolida para dar paso a un nuevo mirador. El proyecto prevé conservar y reformar las gradas existentes, donde se colocaba el público, dotándolas de mayor seguridad, así como generar zonas de descanso accesibles, también pensadas para personas con movilidad reducida.

La propuesta articula el espacio en distintas secuencias ligadas simbólicamente a la romería de Sant Antoni: el recorrido de subida, entendido como una procesión; las gradas como lugar de pausa y encuentro; una pequeña plaza intermedia con bancos, arbolado y una fuente; y, finalmente, el mirador, concebido como una plataforma elevada sostenida por un elemento escultórico en forma de cono invertido, que remite al simbolismo de las hogueras tradicionales.

Plano del proyecto de regeneración urbana del Mirador a la Plana 'En torno a la Romería'. / Despacho de Arquitectura ABEZ

Además de la mejora paisajística y patrimonial, el proyecto incorpora criterios de accesibilidad universal, sostenibilidad, drenaje natural de aguas pluviales e iluminación de bajo consumo, con el objetivo de convertir el entorno en un nuevo espacio de uso ciudadano y de referencia para vecinos y visitantes.