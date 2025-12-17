Orpesa y Club Náutico renuevan el convenio para fomentar los deportes marítimos entre los escolares

El Ayuntamiento de Orpesa ha firmado un convenio de colaboración, con cargo a una subvención nominativa, con el Club Náutico de la localidad, una ayuda directa prevista en el presupuesto municipal anual que se viene otorgando a esta entidad deportiva desde hace años, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, el asociacionismo y, especialmente, las actividades en el mar.

El convenio en cuestión tiene como finalidad contribuir a la promoción del deporte para todos, la actividad deportiva en edad escolar y el desarrollo de actividades vinculadas al ámbito náutico, permitiendo al Club Náutico sufragar aquellos gastos que considere prioritarios para el cumplimiento de estos fines, siempre que estén debidamente detallados en el proyecto presentado y aprobados en el propio acuerdo.

Ayuntamiento de Orpesa y Club Náutico de la localidad han rubricado un nuevo convenio de colaboración. / Mediterráneo

Los beneficiarios indirectos de esta subvención son los participantes en las diferentes actividades náuticas que organiza el Club Náutico a lo largo del año, como regatas y concursos de pesca, así como cerca de un centenar de escolares de 5º de Educación Primaria de los dos centros educativos del municipio, CEIP Dean Martí y CEIP La Mediterrània, que participan en actividades de iniciación a la vela y al deporte náutico.

Promoción de la actividad física

Entre los objetivos del convenio destaca la promoción de la actividad física y deportiva en Orpesa, concretamente en las modalidades de vela y otras disciplinas náuticas, con el fin de incrementar y diversificar la oferta deportiva local y complementar otras disciplinas mayoritarias. De manera específica, el acuerdo persigue fomentar la práctica de la vela y actividades náuticas entre el alumnado de 5º de Primaria, apoyar la organización de regatas durante todo el año en las aguas del litoral oropesino y respaldar la celebración de concursos de pesca vinculados al entorno marítimo del municipio.

Con la firma de este acuerdo, el Ayuntamiento de Orpesa "refuerza su apoyo al tejido deportivo local y continúa trabajando para ofrecer a la ciudadanía una programación deportiva variada, de calidad y estrechamente vinculada a los recursos naturales del municipio", explican desde el consistorio.