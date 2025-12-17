Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento esgrime que siempre ha buscado "la seguridad jurídica"

Una sentencia judicial pone en jaque dos décadas de desarrollo urbanístico en la playa de Almenara

El TSJCV anula el plan parcial aprobado por el pleno en julio de 2023 y la alcaldesa, a expensas de una aclaración del fallo, anuncia que recurrirán

Panorámica aérea tomada en dron de los terrenos del sector Playa de Almenara.

Panorámica aérea tomada en dron de los terrenos del sector Playa de Almenara. / Miguel Ángel Sánchez

Miguel Ángel Sánchez

Almenara

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anula el plan parcial del sector Almenara Playa, que fue aprobado el mes de julio de 2023 en sesión plenaria.

Ante este revés judicial, el Ayuntamiento ha solicitado una aclaración de la sentencia y, si el resultado no es el esperado, presentará recurso para defender la retroacción y la conversación de los actos en la tramitación del plan parcial de este PAI.

La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, defiende que "siempre" han buscado "seguridad jurídica y administrativa", y remarca que cuando se anuló el primer plan parcial por la falta de informes, estos documentos se han incluido en el nuevo, siendo todos favorables.

Imagen aérea del plan parcial Sector Playa de Almenara, con las zonas ya construidas y las que están por edificar.

Otra imagen aérea del plan parcial Sector Playa de Almenara. / Miguel Ángel Sánchez

No aplica la doctrina actual del Supremo

El consistorio considera que la resolución no aplica la doctrina actual del Tribunal Supremo sobre retroacción y conservación de actas. En los últimos años, alto tribunK ha establecido de manera clara (en varias sentencias dictadas entre 2022 y 2024) que, ante defectos formales en la tramitación de un plan urbanístico, se tiene que evitar el rigorismo formal y permitir la conservación de los actos válidos, retrotrayendo únicamente el trámite concreto que falto, siempre que se garantice la finalidad del procedimiento.

En el caso de Almenara, la alcaldesa explica que el Ayuntamiento "retrotrajo el procedimiento para incorporar el informe pendiente, cumpliendo así la finalidad del trámite y sin prescindir del procedimiento en su conjunto, tal como exige la jurisprudencia finalista del Supremo", tal y como asesoraron en su día los técnicos municipales.

Por eso, el consistorio considera que la nulidad total declarada por el TSJCV no es la solución adecuada y confía que el Supremo confirme que, conforme a su doctrina más reciente, el procedimiento podía continuar con retroacción parcial y conservación de actas, sin anular íntegramente el plan parcial.

El PAI lleva dos décadas totalmente consolidado

Este desarrollo urbanístico lleva dos décadas totalmente consolidado y, desde su aprobación definitiva, el Ayuntamiento ha ido otorgando licencias de obras en el PAI para construir viviendas con arreglo urbanístico de la zona, procedimiento que, según la alcaldesa, “no se frena, porque la sentencia aún no es firme”.

Estíbaliz Pérez no entiende qué interés hay detrás para que el sector Almenara Playa "siga en danza, sin buscar una solución definitiva como la que se aprobó en julio de 2023". "Porque el PAI ya está acabado. Tampoco entiendo el interés de la Asociación Nacional Arca Ibérica, que es de Alcalà de Xivert, en bloquear esta tramitación”.

Es más, esgrime que esta asociación nunca se ha dirigido al Ayuntamiento y, en su día, en la exposición pública del nuevo plan parcial, no presentaron alegaciones.

TEMAS

