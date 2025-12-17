Vilafranca da luz verde a un presupuesto de 2,2 millones de euros para el 2026

El Ayuntamiento de Vilafranca ha dado luz verde al presupuesto municipal para el 2026 y que asciende a 2.209.310 euros. Las cuentas han sido ratificadas por el pleno de la corporación, con los votos a favor de siete concejales y la abstención de otros cuatro y supone un incremento respecto al actual ejercicio de 246.012 euros.

En concreto, para este 2025 se calculó un presupuesto inicial de 1.963.297 euros, aunque a fecha de 30 de septiembre, con el incremento de subvenciones, tributos y otras entradas, se ha llegado a disponer de 3,6 millones.

El aumento de más de 200.000 euros respecto a la cifra inicial del año anterior se debe al hecho de que se han previsto varios fondos de la Generalitat y la Diputación de Castellón. Además, también se ha tenido en cuenta el aumento de los ingresos que proceden de la participación de los tributos del Estado. El plan Impulsa y el Fondo de Compensación del Plan Eólico no están contemplados como iniciales, por lo que se prevé que haya un aumento en el presupuesto definitivo, pero que no se sabrá hasta finalizar el ejercicio..

"Un presupuesto es, en esencia, la herramienta que nos permite planificar y gestionar el municipio con responsabilidad, en el que prevemos los gastos que necesitamos asumir y valoramos los ingresos que tendremos disponibles para financiarlas", explica la alcaldesa Silvia Colom. E incide en que el principal objetivo es que el Ayuntamiento "sea una Administración "bien gestionada y solvente".

Beneficios fiscales

El presupuesto del ejercicio 2026 se caracteriza por mantener los beneficios fiscales de todos los impuestos vigentes, manteniendo el esfuerzo fiscal dentro de los mismos niveles. Hay que recordar que el año pasado se eliminaron las plusvalías. Se mantienen las ayudas sociales y las subvenciones nominativas por medio de convenios a distintas asociaciones locales, con las previsiones previstas en los firmados en el 2025, con el fin de fomentar la cultura, la educación y el deporte. Además, algunas de ellas se aumentan para apoyar el tejido asociativo de Vilafranca.

En materia de inversiones y obras, en este ejercicio se llevará a cabo la mejora del solar del cuartel de la guardia civil y la finalización de la adecuación de la plaza de la Casa de la Cultura, además de las actuaciones previstas con otras subvenciones. Para el plan de mejora urbana, se ha reservado dinero que puede servir de refuerzo para proyectos grandes, de nuevas inversiones o de cara a invertir en mejorar el municipio, los edificios y los servicios.

"Es un presupuesto que marca una línea, que continúa una manera de gobernar basada en la seriedad, en la transparencia y en la ambición de mejorar", concluye Colom.