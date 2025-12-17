Vinaròs aprueba el mayor presupuesto de su historia: todas las inversiones para el 2026

El Ayuntamiento de Vinaròs aprobó este miércoles en un pleno extraordinario el presupuesto municipal del 2026, que asciende a 61.860.000 euros con los votos a favor del tripartito (PP, PVI y Vox) y en contra de PSPV-PSOE y Compromís.

El vicealcalde, Juan Amat (PP), destacó que se trata del mayor presupuesto de la historia del municipio, “pero prudente y ajustado a la nueva realidad del Ayuntamiento implantada por este equipo de gobierno”, fruto de un aumento de ingresos de más de 12 millones provenientes de la Generalitat valenciana, fundamentalmente para afrontar la ampliación y reforma del IES José Vilaplana, y los 4,7 millones de euros de los fondos europeos EDIL materializados durante este mandato.

De las cuentas destaca también un préstamo de 6.570.000 euros que Amat dijo que “es el equivalente a lo que este gobierno prevé que serán los remanentes del 2025, y que serán destinados a una amortización anticipada de deuda, con lo cual, tal y como ya hicimos en el año 2024 y en el año 2025, podremos disponer de los recursos sin suponer en ningún caso un aumento del endeudamiento”.

Momento de la votación del presupuesto de 2026 en Vinaròs. / Javier Flores

Según Amat, este presupuesto ha sido realizado “para dar respuesta a las demandas históricas desatendidas en el municipio, consolidando el proceso de transformación al que nos comprometimos el nuevo gobierno, y manteniendo el compromiso en el área social, aumentando las subvenciones a entidades deportivas y ampliando el compromiso con las políticas activas de empleo”.

Inversiones

El vicealcalde también destacó que es el presupuesto “con la mayor apuesta inversora” de los realizados hasta ahora, con una inversión en zonas periféricas como costa norte, Costa Sur y Ermita de 550.000 euros, 4,9 millones para el nuevo pabellón polideportivo, otros 2,8 millones para el nuevo auditorio municipal, los 12 millones de la ampliación del IES Vilaplana, 2,5 millones para la remodelación de la plaza Primero de Mayo, 377.000 euros para la nueva Escola d’Art, 570.000 euros para remodelar la plaza Sant Antoni, y otras inversiones importantes en materia de iluminación de calles, así como la actuación en el PAI Sur 14, la creación de una nueva zona verde en Fora Forat para poner solución al problema de los estacionamientos de autocaravanas con una partida de 300.000 euros ampliable a 500.000 o la renovación de pavimentos asfálticos en casco urbano por 239.000 y en caminos rurales por 130.000 euros.

Inversiones de Vinaròs para 2026 Tabla que muestra las inversiones del presupuesto de Vinaròs para el año 2026.

El portavoz de Vox, Josué Brito, destacó por su parte la importancia de contar con un presupuesto actualizado con tiempo y forma y subrayó el compromiso de Vox, PP y PVI para abordar necesidades históricas y realizar inversiones en diversas áreas, como la familia, juventud y mejoras en infraestructuras. Brito mencionó eventos y propuestas exitosas como el Día de la Familia, el Parc de Nadal o el Gámesis. “Este presupuesto sigue el camino abierto en esta en esta nueva etapa que se recorre y estamos seguros que dará respuesta a las necesidades que tienen los vinarocenses, que no son nuevas sino de hace mucho tiempo, y muchos de los proyectos de inversiones también son parte del compromiso que desde Vox tomamos para poner fin a carencias históricas del municipio y vamos a dar solución con el trabajo de estos años”.

La alcaldesa, Maria Dolores Miralles (PVI), señaló que con este presupuesto “Vinaròs avanza con un rumbo claro, con decisiones valientes y visión de futuro. Este presupuesto es fruto de un trabajo riguroso y del diálogo constante y escucha activa con asociaciones y entidades que forman parte del tejido social de Vinaròs. Gobernar es decidir y escuchar, y este presupuesto refleja una manera de hacer las cosas próxima a la ciudadanía. Este gobierno asumió el compromiso de transformar Vinaròs y estas cuentas lo consolidan”

La oposición advierte de un posible endeudamiento

Por parte de la oposición, Paula Cerdà (Compromís) lamentó que en la partida anteproyecto de Museo se hubiera “eliminado” el nombre de Carles Santos, señaló que “se deja morir la esencia del Vinalab”, que no se apuesta por la juventud ni el bienestar animal y tampoco por el comercio, sector “al que no se destina ni un euro más que el presupuesto anterior”, lamentando también que la partida de renovación de mobiliario del mercado municipal “haya desaparecido” o que los huertos solidarios “estén abandonados”. En el apartado de inversiones, consideró innecesaria la reforma de la plaza de Sant Antoni.

Eva Bibián (PSPV-PSOE) expresó serias dudas sobre este presupuesto, señalando que, aunque cumple la ley, no es responsable ni sostenible. Destacó el aumento de gastos fijos sin ingresos estables, el riesgo de incumplir la regla del gasto y la dependencia del endeudamiento para financiar inversiones. Además, criticó la reducción de fondos para la Brigada municipal y la falta de personal habilitado en el Ayuntamiento, sugiriendo que la gestión actual prioriza la deuda sobre el bienestar de la comunidad y el mantenimiento de servicios esenciales.

Bibián hizo referencia a un informe de Intervención que advierte del posible endeudamiento y del incumplimiento de la regla del gasto. Según este informe, el Ayuntamiento está creando gastos fijos, contando con ingresos que no son seguros ni estables en el tiempo. Además, dijo Bibián, “el presupuesto prevé pedir un nuevo préstamo de más de 6,5 millones de euros. Es cierto que ustedes están en posición de poder pedir este préstamo, pero el propio interventor advierte de que el nivel de deuda, junto con el aumento del gasto corriente, es preocupante. Y otra advertencia muy clara es que cuando se cierren las cuentas del 2026 el Ayuntamiento pueda incumplir la regla del gasto, es decir, que el consistorio podría haberse obligado a hacer un plan de ajuste con recortes y limitaciones en los próximos años”.

Por ello, consideró que “este presupuesto, por tanto, no solo compromete el presente, sino que hipoteca la acción política de los próximos años”.