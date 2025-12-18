El Mercado de Almassora luce de nuevo sus icónicos búcaros

El Ayuntamiento de Almassora ha recuperado los cuatro grandes búcaros que coronan las esquinas del Mercado Municipal, tratándose de réplicas de los existentes antaño. Unas tareas que han permitido recobrar la majestuosidad de estas piezas ornamentales situadas en el que, sin duda, es uno de los edificios históricos más emblemáticos de la localidad.

La alcaldesa, María Tormo, y la concejala de Comercio y Mercados, Silvana Rovira, han destacado la importancia de conservar el patrimonio artístico y cultural, al tiempo que han resaltado que esta actuación se engloba ya dentro de las acciones que se van a desarrollar este próximo año con motivo del vigésimo aniversario de la declaración del Mercado Municipal como bien de interés protegido.

Una efemérides que irá acompañada de una programación, donde se incluirá una exposición de fotografías antiguas, entre otras iniciativas, que estará destinada a poner en valor este enclave inaugurado en el año 1934.

Es un edificio modernista que conserva las características de este movimiento artístico. En su interior, varias veces reformado, alberga una decena de paradas de carnicería, pescadería, frutería, frutos secos, panadería y salazones, además de un bar.

Para fomentar las compras en el mercado, vendedores y clientes cuentan con taquillas refrigeradas en el exterior de uno de los laterales del Mercado Central. Para activar el servicio, los comerciantes tienen un código de acceso que les permite depositar la venta en el interior y se cierran automáticamente. A posteriori, el cliente marcando de manera digital su número de teléfono móvil podrá acceder al interior de la misma y coger la mercancía.

Acciones de promoción

Para poner en valor el Mercado Municipal, desde el Ayuntamiento se desarrollan durante todo el año diversas actividades como showcookings, jornadas gastronómicas, desayunos saludables, así como el reparto de abonos para el parking a los clientes del mercado. Además, este año, por primera vez, acogió el Mercat Espai Gastronòmic, ofreciendo a vecinos y visitantes una variada oferta culinaria durante la celebración de la Semana Santa.