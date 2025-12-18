En plena alerta por peste porcina
Arcos en lugar de rifles: flechas para frenar la plaga de jabalís en Castellón
Cazadores con arco experimentados se ofrecen gratis a ayuntamientos y asociaciones para abatir ungulados en aquellas zonas donde no se pueden usar armas de fuego
Actuar en aquellas zonas donde no se puede cazar con armas de fuego para contribuir a frenar la plaga de jabalís que afecta cada vez más a la provincia de Castellón.
Con esa premisa, un grupo de cinco cazadores con arco (tres del sur de la provincia y dos de la zona norte) con más de 20 años de experiencia ofrecen sus servicios de manera gratuita para mantener a raya la población de ungulados.
Ante la problemática creciente de la sobrepoblación de jabalís, donde cada vez se pueden ver de forma más frecuente manadas paseando tranquilamente por núcleos urbanos, a Andrés Ruiz, vecino de Torreblanca, se le ocurrió idea de poner a disposición su gran afición (la caza con arco) a beneficio de la comunidad.
"Cada día vemos cómo estos animales se acercan más y merodean urbanizaciones de costa y chalets en los que el uso de las armas de fuego no está permitido. Por ello, pensamos que sería muy interesante utilizar flechas allí donde los rifles no pueden entrar en escena", comenta a Mediterráneo.
Ruiz destaca la sensación de impotencia e inseguridad que puede tener un vecino al ver un ungulado cerca de una zona residencial, por lo que ofrece la ayuda de forma desinteresada de este particular escuadrón de arqueros a ayuntamientos y asociaciones de caza para combatir la plaga de jabalís, más en el contexto actual de peste porcina, "que supone un riesgo extra y un problema añadido".
Ventajas de este método
Este cazador pone en valor las ventajas de la caza con arco para abatir jabalís, ya que la ausencia de ruido y la discreción resultan factores clave para el control de poblaciones de mamíferos de este tipo en zonas urbanas y periurbanas. "Al ser un arma silenciosa, permite abatir ejemplares sin causar alarma entre los vecinos", destaca.
Además, recalca que este sistema elimina el peligro de rebotes de proyectiles en superficies duras (como asfalto o edificios), lo que la hace mucho más segura la caza.
En el caso de este escuadrón, utilizan flechas de carbono, que aunque no son tan duraderas como las de aluminio, "no se doblan y no dañan la carne del animal abatido", por lo que se puede aprovechar sin ningún tipo de problema.
Variedad de caza casi inexistente en Castellón
Hasta la fecha, esta variedad de caza con arco apenas está extendida y es muy poco habitual en la provincia.
Es un sistema alternativo que sobre todo se usa para el control poblacional de animales que invaden las zonas urbanas (sobre todo jabalís) y que en algunas comunidades autónomas acumulan ya años empleándose con ese objetivo.
¿Cómo contactar con los arqueros?
Si estás interesado en contar con los servicios de este escuadrón de arqueros, los cazadores facilitan este número de contacto: 630 06 66 30
