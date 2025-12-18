Ballester hace balance del 2025 y destaca la elevada captación de fondos europeos para Onda

El Ayuntamiento de Onda cierra 2025 con un balance marcado por la ejecución real de los grandes proyectos comprometidos con la ciudadanía, consolidando un modelo de ciudad más verde, más accesible y con mejores servicios públicos. Un año en el que numerosas actuaciones ya están finalizadas y otras avanzan a buen ritmo dentro del Horizonte Inversor 2024-2027, el plan más ambicioso impulsado hasta la fecha por el consistorio.

En este sentido, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado que “2025 ha sido el año de pasar de las palabras a los hechos, de cumplir la palabra dada a los ondenses y sentar las bases de una transformación que ya es visible en nuestras calles, barrios y espacios públicos”.

Proyectos ejecutados y obras en marcha

Durante este ejercicio, el Ayuntamiento ha culminado actuaciones estratégicas ya al servicio de la ciudadanía, como la climatización del Teatro Mónaco y de edificios públicos, la creación del parque canino de La Serratella, la remodelación del parque infantil de Cristo Obrero o la renovación del Retablo del Salvador, actuaciones que refuerzan el bienestar, la sostenibilidad y la calidad de los servicios municipales.

Paralelamente, avanzan a buen ritmo proyectos de gran impacto urbano como la remodelación de la Plaza España, concebida como refugio climático; el Pulmón Verde de Onda; el Parque de los Planetas; la ampliación del cementerio; el cubrimiento de la pista exterior del pabellón municipal; o el Parque 3 Culturas.

A estas actuaciones se suma el inicio de las obras del Jardín de las Mil y Una Noches en la ladera del Castillo, una intervención que permitirá completar el paseo perimetral alrededor del Castillo de las 300 Torres y transformar definitivamente este entorno patrimonial emblemático, a través de la mayor subvención europea de su historia con 2,9 millones de euros.

En este sentido, cabe destacar que el Ayuntamiento ha conseguido en 2025 captar más de 14 millones de euros para la transformación urbana y sostenible del municipio.

Entre las actuaciones adjudicadas destacan la transformación del antiguo edificio de bomberos voluntarios en el Ágora Onda o la futura Alquería Cultural. Proyectos que permitirán acercar nuevos servicios culturales, deportivos y sociales en diferentes zonas del municipio.

Asimismo, el Ayuntamiento prepara el inicio de nuevas actuaciones estratégicas como la reapertura del Museo de Ciencias Naturales de El Carmen, la rehabilitación de la Casa Abadía, las Casas de la Sinagoga o la Casa de la Llum, así como mejoras urbanas en plazas, calles y parques infantiles, reforzando una planificación integral que no deja ningún barrio atrás.

Horizonte Inversor

Todo este impulso se enmarca en el Horizonte Inversor Onda 2024-2027, dotado con 16,4 millones de euros y diseñado para aprovechar al máximo las oportunidades de financiación europea y consolidar una ciudad más sostenible y preparada para el futuro.

Todo este impulso inversor tendrá continuidad en 2026 gracias a un presupuesto municipal de 45,5 millones de euros que consolida la transformación de Onda, con una clara apuesta por las actuaciones estratégicas, la mejora de los barrios, los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos. “Miramos a 2026 con ilusión, con proyectos en marcha y con una hoja de ruta clara para seguir mejorando la calidad de vida de los ondenses”, ha concluido Ballester.