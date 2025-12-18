Borriol mostra el nou Centre de Dia amb una jornada de portes obertes
Ramos destaca l’esforç de gestió i reclama que el Consell dote el centre dels recursos necessaris per ficar-lo en marxa
L’Ajuntament de Borriol va realitzar el dimecres a la vesprada una jornada de portes obertes al nou Centre de Dia en que van fer uns parlaments l'alcalde del municipi, Hèctor Ramos, el regidor de Serveis Públic, Cristian Linares, i la regidora de Serveis Socials, Judith Calpe; per explicar al veïnat com ha estat tot el procés per fer realitat l’espai. La visita, oberta al veïnat, arriba just després de la signatura de l’acta de recepció de les obres, un pas que confirma que l’edifici està acabat i que el projecte constructiu ha conclòs amb èxit.
L’alcalde de Compromís, Hèctor Ramos, ha assenyalat que aquesta fita representa la culminació d’un treball col·lectiu i constant iniciat el 2021, quan es va presentar la sol·licitud per accedir al Pla d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 del Govern del Botànic.
El projecte va avançar amb la licitació de 2023 i les obres posteriors, que han suposat una inversió d’1,25 milions d’euros. Ramos destaca que el consistori ha complit tots els terminis i ha demostrat solvència i rigor en la gestió d’una infraestructura essencial per a les persones majors de Borriol.
Ramos també posa en valor l’esforç que ha hagut d’assumir el mateix Ajuntament a causa dels retards en els pagaments per part de la Conselleria, que han obligat a avançar fons propis per mantindre el ritme de l’obra. Malgrat la pressió sobre la tresoreria, s’ha considerat imprescindible no frenar un projecte tan necessari per al municipi.
Ara que l’acta de recepció està signada, Borriol completa la fase que li correspon i deixa el centre totalment preparat per al següent pas, que depén de la Generalitat: dotar el servei de personal i recursos per a la seua obertura efectiva. Ramos i el seu equip continuaran exigint el que és just per al poble i reivindicant uns serveis públics dignes i de qualitat.
El govern municipal agraeix tot el veïnat que va acudir a la jornada de portes obertes per conèixer de prop un equipament que suposa un gran pas endavant per al benestar i la qualitat de vida de la gent gran del municipi. “Ens satisfà enormement compartir amb Borriol el resultat d’aquest esforç col·lectiu. Seguim demostrant que, malgrat tot, nosaltres seguim amb el cabet a la faena i sempre en positiu”, conclou l’alcalde de Compromís.
