Buenas noticias para la Vall d’Uixó: El Consell anuncia el impulso de la ampliación del polígono industrial Belcaire C

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, y la alcaldesa Tania Baños se reúnen para desbloquear este proyecto

Imagen de la zona en la que se porevé ampliar el polígono Belcaire C de la Vall d'Uixó, que generará otros 700.000 metros cuadrados de suelo industrial en la localidad.

Concha Marcos

La Vall d'Uixó

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, en la que se han abordado los avances del proyecto de ampliación del polígono industrial Belcaire C, una actuación que permite seguir impulsando el desarrollo industrial y económico del municipio.

El conseller Vicente Martínez Mus y la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, se han reunido para abordar la ampliación del polígono Belcaire C.

Tras el encuentro, Martínez Mus ha subrayado que se trata de un proyecto “desbloqueado tras demasiados años de paralización”, y ha destacado que su objetivo es consolidar la Vall d’Uixó como una zona estratégica para futuros inversores y empresas, al tiempo que se refuerza el tejido productivo local. En este sentido, ha afirmado que el proyecto servirá tanto para el crecimiento de las empresas ya implantadas como por la llegada de nuevos proyectos industriales. 

Impacto de la gigafactoría de baterías de Sagunt

Asimismo, el vicepresidente ha señalado la influencia positiva que tendrá la futura gigafactoría de baterías de Volkswagen-PowerCo, que se instalará en Parc Sagunt, a menos de 20 kilómetros, y que generará un potente polo de proveedores en el entorno.

Martínez Mus ha puesto en valor la posición privilegiada de la Vall d’Uixó y sus conexiones. “Contamos con un territorio estratégico, bien comunicado con puertos, aeropuertos y grandes infraestructuras viarias, así como con otras comunidades”.

El desarrollo de Belcaire C permitirá crear cerca de 700.000 metros cuadrados de suelo industrial, con implicaciones directas para la ciudad, tanto para potenciar a las empresas que ya operan en la Vall d’Uixó como para atraer nuevas inversiones.

