Burriana desbloquea su gran anillo litoral: arranca la expropiación clave para unir la ciudad con la costa

Burriana avanza en uno de sus proyectos estratégicos más importantes. La Avenida Cañada Blanch empieza a ser una realidad tras desbloquearse los terrenos clave para su finalización.

El alcalde, Jorge Monferrer, ha firmado con los propietarios de las 40 parcelas la expropiación de los terrenos que completarán la Avenida Cañada Blanch. Un trámite obligatorio para finalizar los tramos pendientes, desde la Avda Jaime Chicharro hasta la C/ Rosa delsVents (Tramo I) y desde la C/ Brúixola hasta la C/ Manuel Granell Ferrer (Tramo II).

Esta gestión emprendida por el ejecutivo municipal, conlleva una inversión inmediata de 350.826,13 euros para la expropiación de los terrenos afectados, teniendo lugar una consecución de firmasque se traducirán en el pago y la ocupación de los solares afectados.

El consistorio de la capital de la Plana Baixa avanza así en un proyecto necesario para mejorar la vertebración de la ciudad con sus poblados marítimos. Esta intervención estratégica, con una inversión total de 1.462.772,12 euros, dará continuidad al anillo viario litoral, mejorando significativamente la movilidad y accesibilidad en la costa burrianense.

Actuación prevista en Burriana. / MEDITERRÁNEO

Dos tramos

El proyecto contempla la urbanización de dos tramos fundamentales. El primer tramo, se extiende desde la intersección con la Avenida Jaime Chicharro hasta la actual semi-rotonda de la calle Rosa delsVents. El segundo tramo, abarca el recorrido entre la calle Bruixola (por el norte) y la calle Manuel Ferrer Granell (por el sur), que intersecciona con el Camí de l’Ecce-Homo.

Estas actuaciones son indispensables para facilitar la movilidad urbana de los poblados marítimos de Burriana ya que, al dar continuidad al anillo exterior de comunicación litoral, se creará un trazado continuo y seguro que enlazará directamente los núcleos costeros con el casco urbano. El renovado vial optimizará los desplazamientos de vecinos, especialmente del Puerto y de la Serratella, y visitantes, acortando los tiempos y mejorando la accesibilidad tanto entre el municipio y sus núcleos marítimos como con la zona portuaria.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha destacado que “con la adquisición de estos solares mejoraremos la circulación de nuestro litoral consolidando una transformación en la zona marítima sin precedentes en los últimos años”.

Asimismo, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha señalado que "esta obra se suma a otras iniciativas ya emprendidas que darán un impulso a la costa de Burriana para como por ejemplo el parque infantil, el futuro Centro de Salud del Puerto o el desarrollo de El Arenal”. “Esperamos poder licitar las obras durante 2026 y que pronto sea una realidad para todos los vecinos”, ha finalizado.