Càlig recibe la restauración del panel cerámico del Palacio de los Vallterra

Esta jueves ha tenido lugar la entrega simbólica del panel de cerámica del Palacio de los Vallterra restaurado por la Diputación de Castellón. Un acto al que han asistido la alcaldesa, Ernestina Borràs; el diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell; y el equipo encargado de las tareas de restauración.

El conjunto sobre el que se ha acometido la intervención formaba parte del Palacio de los Vallterra, que fue una de las casas señoriales más importantes de Càlig, construida en el año 1676 por Pere de Vallterra y Blanes. En el siglo XIX fue recuperada por parte de la familia y, finalmente, en 1970 fue derribada. Los azulejos que dan forma a esta pieza fueron fabricados durante el siglo XVII, a pesar de que su origen se desconoce. Durante un largo periodo de tiempo estuvieron almacenados en el Museu ,de Belles Arts de Castelló.

Gracias al trabajo realizado por parte del Servicio de Restauración de la Diputación las piezas han vuelto a Càlig, junto con el pozo que había en el patio de la casa, que se recuperó en el 2021. Dos piezas que ayudarán a comprender mejor el pasado de la localidad.

Pieza histórica

La alcaldesa Borràs ha agradecido el trabajo de la institución provincial por hacer posible la recuperación del panel cerámico. "Esta pieza forma parte de nuestra historia y después de los trabajos de preservación volverá de nuevo a Càlig como parte de nuestro patrimonio”, ha asegurado la munícipe, quien ha incidido en que el Ayuntamiento dedica cada año "muchos esfuerzos en la conservación y recuperación de nuestra historia, hecho que nos ha permitido poner en valor la Torre, que se ha convertido en un espacio cultural en lo referente al municipio".

Por su parte, el diputado Clausell ha explicado que desde el Servicio de Restauración "se trabaja en la preservación y puesta en valor de todo el patrimonio de la provincia". En este sentido, ha añadido que la recuperación del panel cerámico del Palacio de los Vallterra "es muy importante porque permitirá a los calijons y calijones conocer mejor parte de su historia, ya que para preservar nuestro patrimonio es fundamental darlo a conocer y promocionarlo”.