La Carxofa d'Or 2026 de Benicarló ya tiene dueño

La Carxofa d'Or es el máximo galardón que otorga Benicarló para reconocer a aquellas personas que han contribuido a proyectar la gastronomía y los productos de calidad más allá del ámbito local. Se trata de un reconocimiento que tiene como objetivo potenciar y reforzar la promoción de la Alcachofa de Benicarló como producto de calidad, así como poner en valor la labor de difusión y comunicación vinculada a la gastronomía, el territorio y los productos de proximidad.

Y la del 2026 recaerá en el periodista y presentador Goyo González.

Trayectoria

Licenciado en Ciencias de la Información, Goyo González inició su trayectoria profesional en la radio, medio al que ha estado estrechamente vinculado a lo largo de su carrera. Comenzó en la Cadena SER en los años ochenta y ha presentado y dirigido numerosos programas de referencia. Actualmente es uno de los subdirectores del programa Herrera en COPE, uno de los espacios radiofónicos con mayor audiencia del país.

El periodista y presentador Goyo González recibirá la Carxofa d'Or 2026. / MEDITERRÁNEO

Paralelamente, ha desarrollado una destacada carrera en televisión, con programas emblemáticos en TVE, Antena 3, Telecinco y Telemadrid. Entre otros, ha estado al frente de formatos como La ruleta de la fortuna, Cifras y letras, El gusto es mío —un espacio dedicado a la gastronomía— o Aquí en Madrid, además de colaborar en magazines y programas divulgativos que han contribuido a acercar la cultura, la cocina y el territorio al gran público.

A lo largo de su trayectoria, Goyo González ha demostrado una clara sensibilidad por la comunicación cercana y rigurosa, así como por la promoción de los valores asociados a la gastronomía, los productos de calidad y las tradiciones locales, elementos que conectan plenamente con el espíritu de la Fiesta de la Alcachofa de Benicarló.

Con este reconocimiento, Benicarló quiere poner en valor no solo una trayectoria profesional consolidada, sino también la capacidad de Goyo González para difundir, comunicar y promocionar la cultura gastronómica y los productos de proximidad a través de los medios de comunicación. Así lo ha destacado el concejal de Agricultura, Borja Castell, quien ha señalado que «su manera de entender la comunicación, basada en la cercanía, el respeto por el territorio y la divulgación de calidad, encaja perfectamente con los valores que representa la Alcachofa de Benicarló».

Goyo González se suma así a una larga lista de homenajeados que destacan por su excelencia profesional y su compromiso con la cultura gastronómica.

El acto de entrega tendrá lugar el 23 de enero, en el marco de la Cena de Gala de la Fiesta de la Alcachofa, uno de los momentos más emblemáticos y esperados de la celebración.