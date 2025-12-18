Les Useres aprueba un presupuesto para 2026 que roza los 1,5 millones

El Ayuntamiento de Les Useres ha aprobado para 2026 un presupuesto municipal de 1.498.798,48 euros, lo que implica un aumento de más de 300.000 euros respecto al ejercicio anterior, y que permite consolidar la apuesta del equipo de gobierno por la inversión, la mejora de los servicios públicos y el apoyo al tejido social del municipio.

El alcalde de Les Useres, Jaime Martínez, ha destacado que “se trata de un presupuesto claramente superior al de 2025, ambicioso y realista, que nos permite seguir avanzando en proyectos clave para el pueblo y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

En es sentido, uno de los ejes principales del presupuesto es el capítulo de inversiones reales, que supera los 511.000 euros. Cifra se sumarán las aportaciones de diferentes planes de entidades comola Generalitat Valenciana o la Diputación Provincial de Castellón, con el Plan Impulsa, y que permitirán incrementar notablemente la capacidad inversora del Ayuntamiento hasta rozar el millón de euros.

Principales proyectos

Entre los proyectos previstos, el alcalde ha señalado que “una de las obras más importantes del presupuesto será la reforma integral del consultorio, no solo por la inversión económica que supone, sino por su valor social y por lo que significa para la atención sanitaria del municipio, ya que al ampliar de dos a tres el número de consultas se incrementará la capacidad asistencial del centro y se facilitará la prestación de los servicios sanitarios”.

En las cuentas de 2026 también destacan iniciativas como la renovación integral del Centro de Viviendas Tuteladas, además de promover mejoras en la red viaria de accesos y caminos, con partidas que superan los 72.000 euros y que, sumando inversiones y gastos corrientes destinados a tareas de mantenimiento, arreglo y pavimentación rozarán los 80.000 euros de manera global.

En el presupuesto destaca además el apoyo municipal a todas las asociaciones culturales y deportivas de Les Useres, con subvenciones destinadas a las actividades que dinamizan la vida social del pueblo. En este sentido, el alcalde Jaime Martínez ha remarcado que “la partida destinada a la promoción de actividades culturales y deportivas aumenta de forma significativa y supera los 45.000 euros, porque creemos firmemente en la cultura, el deporte y el asociacionismo como pilares del bienestar y la cohesión social”.

Por otro lado, también se garantizan las ayudas al comedor escolar, así como la continuidad de las subvenciones y actividades destinadas a propuestas que fomenten la conciliación familiar y laboral.

“Se trata sin duda de un presupuesto que nos permite afrontar nuevos retos con mayores garantías, reforzar las inversiones estratégicas y seguir prestando servicios de calidad a la ciudadanía, ya que son unas cuentas equilibradas, responsables y pensadas para dar respuesta a las necesidades reales de Les Useres, aprovechando al máximo los recursos propios y las ayudas de otras administraciones”, ha concluido el alcalde de Les Useres, Jaime Martínez.