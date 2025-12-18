Ya es oficial: un colegio de Castellón dejará de llamarse Juan Carlos I porque "divide"

El colegio público de Almenara pasará a denominarse CEIP l’Ereta. Así lo ha informado la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, durante la sesión extraordinaria del Consell Escolar Municipal celebrada este jueves, en la que se dio cuenta de la aceptación, por parte de la Conselleria de Educación, del cambio de denominación del centro educativo de la localidad. Desde ahora, el colegio pasa a llamarse oficialmente CEIP l’Ereta, dejando atrás su anterior nombre, CEIP Juan Carlos I.

El asunto viene de lejos, ya que fue debatido hace una década en el pleno y ha sido foco de discusión durante los últimos años en la localidad. Se remonta a los tiempos de la abdicación del monarca en favor de su hijo, Felipe VI, en el 2014, cuando ya se acumulaba una secuencia de escándalos y asuntos judiciales relacionados con Juan Carlos I, una figura clave en la Transición española y jefe de Estado durante 39 años. La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, subrayó entonces que es evidente que el nombre les «divide». Finalmente, en junio del 2024, el Consell Escolar decidió por unanimidad iniciar los trámites para cambiar la nomenclatura dedicada al rey emérito de España en este centro educativo.

Pérez ha explicado este jueves que la convocatoria de este consejo tenía como objetivo dar carácter oficial a la comunicación recibida la pasada semana desde la Dirección Territorial de Educación, trasladando así la confirmación del cambio de nombre a todos los miembros del Consell Escolar Municipal.

Pérez ha subrayado que “es una noticia de la que nos alegramos todos y todas, ya que se cumple la voluntad mayoritaria del pueblo de Almenara, que apostaba por una nueva denominación para nuestro colegio”.

El colegio de Almenara pasará a denominarse CEIP l’Ereta. / Miguel Ángel Sánchez

Un 70% apoyó el cambio de denominación

El proceso se inició cuando el Consell Escolar del entonces CEIP Juan Carlos I propuso por unanimidad el cambio de nombre del centro a CEIP Almenara. Posteriormente, el 15 de julio de 2024, el Consell Escolar Municipal aprobó también por unanimidad el informe remitido por el centro y acordó abrir una consulta pública en línea, celebrada durante el mes de septiembre, en la que cerca del 70 % de las personas participantes se mostró a favor de la modificación.

Tras la ratificación del resultado, el acuerdo fue remitido a la Conselleria de Educación, que no consideró viable la denominación propuesta de CEIP Almenara, aunque sí aceptó la posibilidad de un cambio alternativo. Como consecuencia de esta comunicación, en el mes de febrero de este año 2025 se llevó a cabo una nueva consulta con dos opciones: CEIP l’Ereta y CEIP Els Estanys. La primera obtuvo el 60 % de los votos y fue ratificada por el Consell Escolar Municipal el 15 de febrero, trasladándose nuevamente la propuesta a la Conselleria.

Con la comunicación oficial recibida la pasada semana y su posterior traslado al Consell Escolar Municipal, el centro culmina ahora un proceso administrativo de cerca de dos años. De este modo, el colegio pasa a denominarse definitivamente desde este momento CEIP l’Ereta de Almenara, atendiendo a la voluntad mayoritaria de la comunidad educativa y de la ciudadanía.