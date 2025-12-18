El policía local de Castellón que usa la magia para combatir la violencia en las aulas recibe un galardón nacional

Lo que el policía local de la Vall d'Uixó Ximo Amiguet hace en las aulas no es cosa nueva. Este periódico ya contó su manera de trasladar los objetivos del programa Agente Tutor a las aulas en el 2018. La noticia es que varias entidades nacionales le han concedido un premio, precisamente por eso.

Se trata de una distinción de carácter nacional, otorgada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ministerio de Sanidad y la Asociación Nacional de Agentes Tutor, en reconocimiento por el carácter innovar de su propuesta.

Ximo Amiguet, con escolares de la Vall d'Uixó. / Mònica Mira

Amiguet trata una cuestión tan seria como la violencia en las aulas, pero lo hace con un lenguaje y unas formas accesibles a sus interlocutores, menores de edad en pleno proceso de crecimiento y aprendizaje. No se trata de trivializar convirtiendo lo que se enseña en un juego, sino de hablar el mismo idioma para garantizar la comunicación.

La magia juega un papel esencial en su manera de desarrollar la actividad que curso tras curso le lleva a recorrer los colegios públicos de la Vall d'Uixó. De hecho, su iniciativa recibe ese nombre a partir de esa idea, del poder de la ilusión: La magia de los deseos compartidos.

El agente Ximo Amiguet, en el momento de la entrega del premio. / MEDITERRÁNEO

El agente premiado explica que el taller Desaprender la violencia se realiza con el alumnado de tercero de primaria. Indica que el objetivo es que los menores «rompan con esa herramienta innata que tienen para resolver los conflictos, que es usando la violencia física o de las palabras».

Explica que cuando el alumnado que asiste a la sesión cree que ha acabado la sesión, les asegura que además de ser policía, es mago y ahí es cuando cambia la dinámica del taller, porque a través de un truco, apela a la necesidad de «pensar, buscar soluciones y tomar decisiones».

Ximo Amiguet asegura que con la magia «pretendo crear un vínculo de aprendizaje». «Ellos creen que estoy haciendo algo lúdico, porque ese es el escaparate, pero el fondo es una experiencia de aprendizaje», añade.

El agente Ximo Amiguet, en el centro, junto al concejal de Policía de la Vall, Javier Ferreres y una compañera del programa Agente Tutor. / MEDITERRÁNEO

El concejal de Policía de la Vall d'Uixó, Javier Ferreres, que acompañó al agente en la entrega de premios, destaca que «este reconocimiento pone en valor el trabajo que se realiza desde la Policía Local de la Vall con una mirada más innovadora, educativa y humana».