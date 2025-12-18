Transportes licita por un millón de euros el control de las obras de la autovía A-23 en Castellón

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un nuevo paso para la rehabilitación del firme de la autovía A-23 en la provincia de Castellón. El departamento ha sacado a licitación el contrato de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras, por un importe de 1.056.603,12 euros, un trámite imprescindible para garantizar la correcta ejecución de una actuación que supera los 15 millones de inversión.

El contrato, promovido por la Dirección General de Carreteras a través de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana, está vinculado a las obras de rehabilitación del firme entre los puntos kilométricos 31+050 y 37+750, correspondientes al tramo comprendido entre el enlace 31 (Segorbe-Altura) y el viaducto sobre el río Palancia, en el sector CS-3 de la A-23, dentro de la provincia de Castellón. El plazo de ejecución de los trabajos es de 30 meses y las empresas interesdas pueden presentar sus ofertas hasta el 9 de marzo del 2026.

La licitación corresponde a un contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica, complementario al contrato principal de obras, que fue licitado el pasado mes de octubre por 15,7 millones de euros (IVA incluido). Aquella actuación, autorizada previamente por el Consejo de Ministros, tiene como objetivo mejorar la regularidad superficial del firme y prolongar su vida útil, reforzando la seguridad vial en uno de los ejes estratégicos de comunicación del interior de la provincia.

Según el pliego técnico, la empresa adjudicataria se encargará de asistir a la dirección de obra durante toda la ejecución, controlando los trabajos hasta su recepción y certificación final.

Entre las funciones incluidas figuran el seguimiento técnico de los trabajos, el apoyo de oficina técnica, la elaboración de informes y notas técnicas, así como la redacción de expedientes de modificados, incidencias contractuales o proyectos necesarios para legalizar servicios afectados durante la ejecución. El contrato contempla también el estudio de soluciones alternativas que puedan plantearse a lo largo de las obras.

Además, la asistencia técnica asumirá la gestión y supervisión de los ensayos de contraste, cuyo coste corre a cargo del contratista de las obras, pero cuya necesidad, control e interpretación corresponden al consultor, que deberá disponer de un laboratorio acreditado, propio o externo.

Mapa donde está marcado el tramo en el que actuará el Ministerio de Transportes y Movilidad. / Ministerio de Transportes y Movilidad

Características de los trabajos

Para la rehabilitación del firme en este tramo de 6,7 km se ha optado por recrecer el paquete de firme existente con nuevas mezclas bituminosas, con lo que se eleva la rasante actual de la vía y se requiere la adecuación de todos los elementos de la carretera a la nueva cota.

La solución está compuesta por una primera capa de 5 cm de AC 22 bin S, sobre la cual se ejecuta una segunda capa de 5 cm de AC 16 bin S, debido a que esta capa intermedia funcionará como capa de rodadura provisional, hasta que se extienda la definitiva capa de microaglomerado, y con la intención de evacuar la escorrentía lo más rápido posible hacia fuera de la plataforma, para disminuir la infiltración a capas inferiores, gracias a su impermeabilidad.

Esta solución general será complementada, en aquellos otros tramos singulares o especiales que lo requieran, con otros trabajos como, entre otros, el fresado de las capas de firme existentes y saneo de la explanada, o la mejora del drenaje profundo con la ejecución de zanjas drenantes.

La intervención se enmarca en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, dentro del cual el Ministerio ha invertido más de 106 millones de euros en la provincia de Castellón desde 2018.

Así, el Gobierno sigue trabajando para mejorar la movilidad vial en la provincia, donde ha adjudicado por 20 millones un contrato de conservación de 124 km de la AP-7; y ha finalizado las obras en los túneles de Lourdes y Puerto de Castellón en la autovía CS-22.