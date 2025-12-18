Una vecina de Castellón viraliza su podcast sobre prevención del suicidio con Broncano en 'La Revuelta'

Una joven de Castellón ha logrado que la prevención del suicidio y la salud mental se colaran esta semana en uno de los programas de mayor audiencia de la televisión española. Sonia Ruiz, nacida en Vila-real y afincada en Burriana, se convirtió en protagonista inesperada de 'La Revuelta', presentado por David Broncano, donde pudo explicar el origen y el sentido de su podcast "Quédate Conmigo", un proyecto nacido en Castellón centrado en visibilizar la ideación suicida y la importancia de hablar para salvar vidas.

Ruiz relata que su intervención en el programa fue fruto de una feliz casualidad. "Yo desconocía por completo el funcionamiento del programa. Durante el preshow que conduce Sergio Bezos se escoge a personas del público para ocupar el sitio de la bañera, y fue toda una sorpresa poder hablar del proyecto durante tantos minutos", explica.

Impacto inmediato

La repercusión no se hizo esperar. En apenas unos días, la cuenta del podcast (@quedateconmigopodcast)ha ganado cerca de 2.000 seguidores y las notificaciones no han dejado de llegar. "He recibido muchos mensajes que quiero leer con calma ya que son de gente contando cosas muy duras o dando las gracias por que en un programa como La Revuelta se hable de esta problemática sin tapujos”, señala.

La cantante Rozalén será la próxima invitada al podcast en el que han participado otras personalidades como la cantante, Chica Sobresalto o el actor,Javier Martín. / Mediterráneo

El origen de "Quédate Conmigo" está profundamente ligado a la experiencia personal de su creadora. Sonia Ruiz pasó por un intento de suicidio hace algunos años y, en medio de ese sufrimiento, trató de encontrar testimonios similares en internet sin éxito. "Por eso me decidí a lanzar el podcast", incide.

El proyecto da voz a personas que han convivido con la ideación suicida y hoy siguen aquí para contarlo, a través de conversaciones honestas y cuidadas que buscan ofrecer referentes reales de recuperación.

"Entrevisto a gente que ha pasado por lo mismo que yo y que hemos conseguido salir de ahí por eso la misión es lanzar el mensaje de que hablar salva vidas y que nadie se sienta solo", afirma Ruiz.

De ahí que valore especialmente la visibilidad alcanzada tras su paso por televisión ya que "a cuanta más gente llegue, mejor, porque esto no es un juego, son vidas".

Una mirada transversal

El podcast ha apostado desde el inicio por una mirada transversal. Ruiz subraya que la ideación suicida no responde a un único perfil y atraviesa a mujeres y hombres de cualquier edad y condición social. Entre los testimonios figuran nombres conocidos como la cantante, Chica Sobresalto o el actor Javier Martín, uno de los pocos referentes públicos que ella misma encontró en su momento y que logró llevar al proyecto.

El último episodio grabado contará con la participación de la cantante, Rozalén, con quien se abordará una perspectiva menos visible: el acompañamiento a personas cercanas que han intentado suicidarse, una realidad de la que apenas se habla.

La participación en 'La Revuelta' marca un punto de inflexión en su recorrido, ampliando su alcance y abriendo la puerta a nuevas colaboraciones y apoyos institucionales.