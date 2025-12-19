Burriana prepara su mayor parking gratuito: hasta 450 nuevas plazas en pleno centro

El Ayuntamiento de Burriana ha formalizado la adquisición de la nave industrial y sus terrenos anexos situados en la confluencia de la avenida Jaume I y el camí l’Axiamo, en una operación que ha supuesto una inversión de 650.000 euros y que permitirá ampliar la oferta de aparcamiento y dotar al consistorio de un almacén municipal polivalente.

La operación se ha concretado mediante la firma de adquisición por parte del alcalde, Jorge Monferrer, junto a representantes de la Caja Rural. Para llevar a cabo la compra, fue necesaria una modificación de créditos extraordinarios que resultó aprobada previamente en un pleno extraordinario.

La prioridad técnica de la actuación es la creación de un nuevo espacio de estacionamiento público en superficie y que, según los informes técnicos elaborados por el consistorio, la parcela tiene capacidad para albergar entre 250 y 450 vehículos.

El alcalde valoró que “este ejecutivo municipal va a seguir trabajando por mejorar la movilidad de Burriana y estos terrenos supondrán el mayor parking gratuito de la ciudad al servicio de los vecinos".

Esta medida se plantea como una alternativa más económica a la construcción de un aparcamiento subterráneo, cuyo coste estimado para las arcas públicas ascendería a los cinco millones de euros.

Uso logístico y operativo

El inmueble principal, un antiguo almacén de naranjas, se habilitará como centro de almacenamiento polifuncional para el consistorio y otros organismos dependientes.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha destacado "la buena ubicación, las dimensiones de la nave y sus terrenos, que permite al consistorio aprovechar este inmueble para distintos usos y funciones".

Las dimensiones de la nave permiten centralizar material de diversas áreas municipales como Vía Pública, el Archivo Municipal y la Junta Local Fallera, esta última para depositar las carrozas y otros elementos festivos.

Además, el terreno podrá seguir acogiendo las atracciones de la Feria de l’Axiamo, manteniendo el uso que se le ha dado históricamente a esta ubicación, además podría ser un espacio adecuado para acoger conciertos y otros eventos al aire libre.

Esta operación guarda relación con la hoja de ruta marcada por el Ayuntamiento en el Plan Estratégico de Creación de Plazas de Párking, iniciado en marzo de 2024. Este plan se basa en la puesta en valor de solares y terrenos en desuso para ampliar la oferta de estacionamiento en el núcleo urbano.

En cuanto a los posibles usos futuros del inmueble, cabe recordar que el alcalde confirmó anteriormente a Mediterráneo que la estructura de la nave podría permitir, en un futuro, su reconversión en el Palau de la Festa.

Esta opción se plantea frente al proyecto inicial de construir un edificio de nueva planta en el solar situado detrás de la Llar Fallera ya que la principal ventaja radica en el ahorro de costes, ya que el aprovechamiento de la estructura industrial ya existente permitiría una reforma integral.