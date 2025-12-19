El campo de Benicarló tiene nombre propio: Guillermo Edo será homenajeado en la Festa de la Carxofa 2026

La Festa de la Carxofa 2026 rendirá este año el homenaje del campo a Guillermo Edo Barreda, una figura clave del sector agroalimentario y cooperativista, estrechamente vinculada al desarrollo agrícola de Benicarló y, especialmente, a la proyección y consolidación de la Alcachofa de Benicarló con Denominación de Origen Protegida.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento quiere poner en valor una trayectoria profesional de casi 35 años dedicada al sector agroalimentario, marcada por el compromiso con el cooperativismo, la innovación y la defensa del producto de proximidad.

Guillermo Edo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València y cuenta con formación especializada en dirección de empresas cooperativas y marketing agroalimentario.

Trayectoria

Desde el año 1990 y hasta su jubilación, hace ahora unos meses, ha sido director general de la Cooperativa Agrícola San Isidro de Benicarló (Benihort), desde donde ha contribuido de forma decisiva a modernizar el sector hortofrutícola local y a reforzar su presencia en los mercados nacionales e internacionales. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos de responsabilidad en diversas entidades de referencia, como la vicepresidencia de la Asociación Profesional de Exportadores de Frutas de la provincia de Castellón (ASOCIEX) o como miembro del Consejo Rector de Anecoop entre los años 2014 y 2022, así como del Consejo Sectorial de Hortalizas de la Federación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana (FECOAV).

Uno de los aspectos más destacados de su trayectoria es su papel fundamental en el Consejo Regulador de la DOP Alcachofa de Benicarló, del que es secretario desde su fundación en 1994, donde se ha convertido en una pieza clave en la defensa, promoción y prestigio de este producto emblemático del municipio. Su labor ha sido determinante para consolidar la alcachofa como un referente de calidad dentro y fuera del territorio.

Además, Guillermo Edo ha complementado su experiencia profesional con una formación continua en ámbitos como la gestión empresarial, los recursos humanos, la calidad agroalimentaria, la internacionalización y las estrategias sectoriales, y ha participado también como asesor internacional en proyectos vinculados al cooperativismo agrícola.

El homenaje del campo se entregará en el marco de la cena de gala de la Festa de la Carxofa 2026, una cita en la que Benicarló reconocerá públicamente la dedicación, el liderazgo y la contribución de Guillermo Edo al crecimiento del sector agrario y a la proyección de uno de sus productos más identitarios. Con este gesto, la Festa de la Alcachofa vuelve a poner el foco en las personas que, desde el trabajo constante, han hecho posible el éxito y el prestigio del campo benicarlando.