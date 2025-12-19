Alarma en Orpesa por la aparición de 12 gatos muertos junto al puerto deportivo

Vecinos de Orpesa han denunciado la aparición de, al menos, 12 gatos muertos en las proximidades del puerto deportivo, en una zona donde existe una colonia felina controlada. Los hallazgos se han producido de forma progresiva durante los últimos días, lo que ha generado una fuerte preocupación entre residentes y personas que colaboran en el cuidado de estos animales.

Las personas que atienden la colonia señalan que los gatos han aparecido sin vida en distintos puntos del entorno y que, aunque no existe confirmación oficial, sospechan que podría tratarse de un posible envenenamiento, al no ser habitual este tipo de muertes en un periodo tan corto de tiempo.

En las últimas semanas también se han detectado otros casos de animales muertos en la provincia de Castellón. Concretamente, en Castelló, la Policía Local ha puesto en el punto de mira dos parques de la ciudad e investiga "un presunto envenenamiento a perros". Y en Vila-real, la Policía Local también investiga la muerte de varios perros por posible envenenamiento.

Denuncia presentada y actuación policial

Según explican los vecinos, los hechos han sido puestos en conocimiento de las autoridades mediante la presentación de una denuncia en el cuarte de la Guardia Civil de Benicàssim, con el objetivo de que se investigue lo ocurrido y se pueda esclarecer la causa de la muerte de los animales.

Las personas alertantes indican que, en el momento de localizar algunos de los cuerpos, se dio aviso a la Policía Local, si bien no fue posible retirar los restos para su análisis veterinario, por lo que no se ha podido confirmar si existe la presencia de sustancias tóxicas, según las mismas fuentes.

Preocupación vecinal y llamada a la colaboración ciudadana

La situación ha generado una notable alarma social en la zona, tanto entre vecinos como entre colectivos vinculados a la protección animal. La asociación local La Morada Animalista se ha hecho eco de los hechos a través de sus redes sociales, donde ha alertado de la aparición de los animales muertos y ha pedido colaboración ciudadana.

Desde el colectivo solicitan que cualquier persona que pueda aportar información relevante se ponga en contacto con las autoridades, y recuerdan la importancia de extremar la precaución en el entorno, especialmente en el caso de otros animales domésticos.

Por el momento, no hay ninguna persona identificada ni hechos probados, y la investigación queda a la espera de que puedan recabarse más datos que permitan determinar qué ha ocurrido realmente.

Reacción del Ayuntamiento

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Orpesa, David Juárez, ha señalado que desde el consistorio “condenamos cualquier tipo de violencia y de maltrato contra los animales” y ha explicado que el caso “se está tratando ya con La Morada Animalista, con la que estamos en constante trabajo”.

Juárez ha indicado que el Ayuntamiento de Orpesa desarrolla de forma conjunta actuaciones de gestión de las colonias felinas, como la esterilización de los gatos que viven en la vía pública, y ha subrayado que “es un tema que hoy en día se está trabajando de forma conjunta”.

En relación con la aparición de los animales muertos, el concejal ha precisado que fue la propia asociación la que trasladó la información y que, según lo que se les comunicó, “no se apreciaron signos de violencia ni tienen ningún tipo de prueba de que pudieran haber sido envenenados”.