Escaparates de 10 para fomentar las compras navideñas en Almassora

El Ayuntamiento de Almassora ha entregado este viernes los premios del Concurso de Escaparates Navideños, una iniciativa que tiene como objetivo reconocer la creatividad, el esfuerzo y la implicación del comercio local durante la campaña de Navidad.

El acto ha tenido lugar en los salones de Caixalmassora, donde se han dado a conocer los comercios ganadores del certamen. El primer premio, dotado con 400 euros y patrocinado por Aproca, ha recaído en la Asociación de Vendedores del Mercado; el segundo, con 200 euros y patrocinado por Caixalmassora, ha sido para la Cueva de Papel; y el tercer premio, valorado en 100 euros y patrocinado por Asohal, ha ido a Un món de flors.

La concejala de Comercio, Silvana Rovira, ha destacado que los escaparates participantes son “una muestra del talento, la creatividad y el esfuerzo de nuestro comercio local, que cada año se implica para embellecer la ciudad y dinamizar la actividad económica”.

Jurado popular

El concurso ha contado, además, con la participación del jurado popular, cuyo voto ha sido decisivo junto al del jurado técnico. Las personas participantes han podido emitir su voto depositándolo en la urna instalada en la Concejalía de Comercio, ubicada en la planta baja del ayuntamiento. Entre todos los votantes se ha sorteado un vale de 600 euros para gastar en establecimientos de Almassora.

Los comercios participantes en el Concurso de Escaparates Navideños son los siguientes Asociación Vendedores Mercado Municipal Almassora, Píquer Òptics, Meraki by Carmina Arts and Crafts, L’Oroneta, Mia Moda, Alfil.be, Rey Móvil / Digi, Martartas, Un Món de Flors, La Cueva de Papel, Divino Vins i Productes Selectes, Electrohogar Gomar SL, Jessica Joies, Floristeria Om Blanc y Món Original.