La Vall d'Uixó exhibe su plan en favor de la integración y la convivencia

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó presentó ayer el Plan Municipal de Integración y Convivencia, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Migrantes, en un acto celebrado en el Teatro Municipal Carmen Tur, que registró una alta asistencia. El plan nace con la voluntad política de garantizar los derechos de todas las personas, promover la diversidad cultural y reforzar la convivencia desde los valores de la interculturalidad y la cultura de la paz.

El documento se ha diseñado con un formato simbólico de pasaporte, que incluye en su interior las acciones previstas para facilitar la inclusión y la convivencia. Se trata de un plan participado, elaborado a partir de un cuestionario público contestado por casi 300 personas y del trabajo desarrollado en la Comisión Municipal de Integración, con las aportaciones de diferentes entidades sociales de la ciudad, que han permitido elaborar un diagnóstico de la realidad local.

Yunez Chaib, colaborador del programa 'La Revuelta' de TVE, ofreció un monólogo en el acto. / Mediterráneo

Este diagnóstico constata un contexto internacional preocupante, marcado por la normalización de la xenofobia, la exclusión y los discursos de odio, así como por procesos de radicalización y polarización, especialmente en las redes sociales, donde el racismo y el machismo continúan generando desigualdades. Al mismo tiempo, el plan pone en valor elementos positivos como una sociedad diversa cada vez más visible, que contribuye de manera activa a la economía y al bienestar de muchas familias, especialmente a través del trabajo de los cuidados, así como la existencia de un tejido asociativo potente y un voluntariado comprometido.

Monólogo del televisivo Yunez Chaib

La presentación del plan también sirvió para dar inicio a la Escuela de Ciudadanía, una de las acciones incluidas en la estrategia municipal. La primera sesión consistió en un monólogo de Yunez Chaib, colaborador del programa La Revuelta de TVE, quien a través del humor hizo una crítica a los discursos racistas y de odio, ofreciendo una mirada reflexiva y esperanzadora.

“Ante el contexto actual tenemos una herramienta muy potente: la esperanza de vivir en un mundo mejor, en una ciudad donde cada uno encuentre su lugar y tenga las mismas oportunidades de desarrollar su ciclo vital”, señaló durante el acto el concejal de Servicios Sociales, Jorge Marqués. En esta línea, destacó que “contra el odio, la herramienta más grande que tenemos es el amor” y el reconocimiento de los otros “como parte imprescindible de la sociedad”.

Objetivo general

El objetivo general del Plan Municipal de Integración y Convivencia, con horizonte 2028, es promover la inclusión de las personas de origen extranjero que viven en la Vall d'Uixó y reforzar la convivencia desde los principios de la interculturalidad y la cultura de la paz. Actualmente, el 9,35% de la población de la Vall d'Uixó es extranjera, con 1.625 mujeres y 1.370 hombres, procedentes de más de 60 países, principalmente Rumanía (2,72%), Marruecos (2,07%) y Honduras (1,25%). Esta cifra se sitúa por debajo de la media autonómica y estatal.

El plan se estructura en cuatro ejes estratégicos. El primero es la acogida e inclusión, con acciones como la creación de un punto de información y asesoramiento, el acceso a los servicios municipales, la formación intercultural del personal municipal y el fomento de la participación ciudadana de las personas extranjeras. El segundo eje se centra en la cohesión social en la diversidad, con medidas para acabar con prejuicios y estereotipos, acciones de sensibilización, fomento de la cultura de la paz y creación de espacios de encuentro intercultural.

Por otro lado, el tercer eje aborda la cooperación e integración, reforzando la comisión municipal como espacio de cogestión e impulsando acciones y proyectos conjuntos con las entidades sociales. Finalmente, el cuarto eje apuesta por la transversalización de la interculturalidad, promoviendo la incorporación de este enfoque en todas las políticas y actuaciones municipales.