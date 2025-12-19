Nules saca adelante un presupuesto de 30 millones para 2026: las principales inversiones

A menos de quince días para acabar el año, el pleno del Ayuntamiento de Nules ha aprobado el presupuesto del 2026 con una cifra total significativamente más elevada que la del año anterior, al superar los 30,2 millones de euros (casi 10 millones más que en el 2025), de los cuales, algo más de 11,2 se reservan para inversiones.

Unas cuentas que el equipo de gobierno ha aprobado en solitario, dado que Partido Popular y Vox no han dado su respaldo, entre otras razones, porque para acometer buena parte de las inversiones previstas, se recurrirá a un préstamo de 7 millones de euros.

El proyecto económico para el próximo año incluye la ejecución de varias obras de importancia, como es el caso de los 2,7 millones que se van a destinar a un plan de mejoras contra los problemas de inundabilidad con los que conviven varias zonas del municipio.

El alcalde, David García, recuerda que a principios de este año, de la mano con el Ayuntamiento de Moncofa, se planteó una ambiciosa propuesta que aspiraba a recibir 10 millones de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) (a razón de 5 millones por municipio) financiada con fondos europeos. Ese plan conjunto incorporaba hasta 13 proyectos, algunos conjuntos y otros defendidos por cada localidad.

En aquel entonces, García aseguró que si los fondos de Europa no llegaban, Nules asumiría la ejecución de unas obras que consideran «absolutamente prioritarias», y así va a ser. «Y no sería posible si no fuera a través de la contratación de un préstamo», defiende.

Esas obras son la desviación de los barrancos de la parte alta del término municipal que desembocan en el casco urbano «y provocan inundaciones en zonas como las calles Santa Natalia, San Bartolomé, Purísima, San Ramón o Padre Tomás Lucas», de manera que toda el agua que se acumula en episodios de lluvias torrenciales se canalice de forma adecuada y se evite que las calles acaben anegadas.

Otro de los proyectos buscará dar solución a la recurrente inundación de los pasos subterráneos por debajo de la vía del tren y en el camí la Mar. En esta última vía, se acabará la construcción de un colector de grandes dimensiones, del que ya se ejecutó una fase, que llegará hasta el camí Caminàs.

Principales inversiones de Nules en 2026 Tabla que muestra las inversiones del presupuesto de Nules para el año 2026.

La tercera intervención se realizará a la altura del puente de la Gola, con la instalación de «un sistema de tornillos de Arquímedes o similar, para mejorar la evacuación del agua en esa zona y evitar que se inunde la marjaleria».

Entre las inversiones más significativas también destaca la reserva de 620.000 euros para la creación del Museu d'Història en el edificio adquirido en las calles San Jaime y Soledad o los 760.000 euros para el reasfaltado y mejoras de seguridad en el camí Cabeçol, que conecta el casco urbano con la playa.

El mismo préstamo contemplará 1,5 millones de euros para reforma de edificios municipales y 350.000 euros para la adquisición e instalación de cámaras de vigilancia.

El presupuesto incorpora los 2,9 millones de fondos europeos destinados a la excavación y museización de la villa romana de Benicató, cuyos dos contratos han sido adjudicados recientemente.

García defiende que el equipo de gobierno ha decidido contratar el préstamo porque «era la única manera de poder asumir unas inversiones de tal cuantía, pensando en que su amortización desde el punto de vista del disfrute de la ciudadanía será a muy largo plazo».

El alcalde defiende que la situación financiera del consistorio «nos da margen para hacer frente a estos proyectos tan importantes» y recuerda que el nivel de endeudamiento actual es del 4%. Precisa, además, que en el 2026 se acaba de amortizar otra operación bancaria «que llevábamos pagando muchos años».

Críticas de la oposición

La oposición no da la misma lectura a esta decisión que el gobierno local. Tanto Partido Popular como Vox ven en esta medida «una estrategia política muy estudiada a dos años de las elecciones».

Ninguno de los dos partidos cuestionan que las obras a ejecutar no sean prioritarias, sí que le afean al equipo de gobierno que se hayan planteado ahora y no antes y de una manera paulatina.

Desde Vox, su portavoz, Javier Prior, incide en que son «unos presupuesetos totalmente condicionados por el calendario electoral» y asegura que se abordan «inversiones necesarias, pero que se han paralizado de forma deliberada hasta que les ha convenido, ignorando por completo a los vecinos». Recuerdan, a su vez, que «incluyen una subido de impuestos de cerca de 500.000 euros».

El portavoz del PP, José Adsuara, va más allá. Coincide en el argumento del retraso de la ejecución de las obras con la vista puestas en los comicios, pero además, señala que estos presupuestos contemplan «una subida de los sueldos de los cargos políticos y de sus asesores», en una partida que asciende a los 600.000 euros y que califican de «una vergüenza», sobre todo porque, como remarca, «coincide con una subida generalizada de los impuestos y las tasas que pagan los ciudadanos».

Adsuara afea que durante sus sucesivos mandatos, David García defendió que llevaría al Ayuntamiento hasta el endeudamiento cero «y ahora firma un préstamos de 7 millones de euros, que hipotecerá al gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones».

Desde el PP, llaman la atención sobre las advertencias del informe de la interventora municipal que acompaña al presupuesto, en relación a la operación financiera. Señala que pese al bajo nivel de endeudamiento eso «no se ha manifestado en el ahorro neto» del Ayuntamiento, porque se contempla un «aumento continuado de prácticamente todos los capítulos del estado de gastos» a la vez que advierte de «una evolución muy negativa, tanto del remanente de tesorería para gastos generales como de la capacidad de finaciación».

Sea como sea, con los números en la mano, Nules ha aprobado el presupuesto más inversionista en muchos años, por lo que podrá abordar proyectos de envergadura, como los que pretenden combatir la amenaza de las inundaciones, generalizada en la localidad.