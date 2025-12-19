Onda refuerza la seguridad del comercio esta Navidad

La Policía Local de Onda está desarrollando durante estos días la campaña ‘Comercio Seguro’, una acción preventiva que refuerza la presencia policial y el contacto directo con el comercio local con motivo del incremento de actividad propio de la campaña navideña.

En el marco de esta iniciativa, los agentes están recorriendo los establecimientos del municipio para mantener un contacto cercano con comerciantes y trabajadores, trasladar recomendaciones de seguridad y resolver dudas, con el objetivo de generar confianza y tranquilidad tanto en el comercio como en la ciudadanía.

En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana de Onda, Paco Pastor, ha señalado: “Desde el Ayuntamiento apostamos por una policía cercana, preventiva y presente en la calle, especialmente en unas fechas tan importantes para el comercio local y para la vida social de Onda”.

Prevención y acompañamiento

La campaña incluye la entrega de un decálogo con consejos prácticos orientados a la prevención y a la buena organización interna de los establecimientos, así como pautas para una comunicación rápida y eficaz con la Policía Local ante cualquier incidencia.

Esta labor se completa con la presencia policial en las zonas comerciales y en los horarios de mayor afluencia, reforzando la seguridad y el acompañamiento al tejido comercial.

Asimismo, desde la Policía Local de Onda se recuerda la importancia de mantener siempre vías de contacto accesibles con los servicios de emergencia y de actuar con calma ante cualquier situación, priorizando la seguridad de las personas.

Por su parte, el Intendente Jefe de la Policía Local de Onda, Miguel Ángel Izquierdo, ha destacado: “La prevención y la colaboración con comerciantes y vecinos son claves para anticiparse a cualquier incidencia y ofrecer una respuesta rápida y eficaz”.

Seguridad vial durante las fiestas

De forma paralela, la Policía Local colabora con la campaña especial de la Dirección General de Tráfico, que refuerza durante estas fechas los controles de alcohol y drogas en carretera, con el objetivo de garantizar desplazamientos seguros durante las celebraciones navideñas.

Desde el Ayuntamiento de Onda se hace un llamamiento a la responsabilidad y al disfrute de unas fiestas seguras para todos.