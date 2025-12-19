Orpesa aprueba el pago de expropiaciones por 1,4 millones tras años de bloqueo

El Ayuntamiento de Orpesa ha aprobado este viernes, en un pleno extraordinario, el pago de expropiaciones urbanísticas por valor de 1,4 millones de euros, correspondientes a expedientes que se arrastran desde hace más de una década y que afectan principalmente a terrenos situados junto al actual centro de salud.

El acuerdo ha permitido abonar el principal fijado por el jurado de expropiación a varias familias que cedieron sus terrenos para la construcción de un nuevo ambulatorio que nunca llegó a ejecutarse, después de que la parcela fuera declarada zona inundable y quedara descartado cualquier desarrollo urbanístico. Con esta decisión, el consistorio ha desbloqueado una deuda histórica pendiente desde 2009.

El pago del principal permitirá detener el cálculo de intereses y avanzar hacia la liquidación definitiva de las cantidades pendientes, un proceso que se abordará en una fase posterior para cerrar completamente estos expedientes.

Expedientes enquistados durante años

Además de los terrenos vinculados al frustrado proyecto del centro médico, el pleno ha dado luz verde al abono de otras expropiaciones pendientes en el municipio, entre ellas una relacionada con la antigua depuradora, cuya cuantía ya estaba consignada en anteriores presupuestos municipales y cuenta con resolución judicial firme.

Todas las expropiaciones han sido aprobadas por unanimidad, si bien en uno de los acuerdos se ha producido una abstención puntual al existir parentesco directo con una de las personas afectadas por ese expediente concreto.

Desde el Ayuntamiento se subraya que el objetivo es saldar progresivamente todas las expropiaciones y cesiones de suelo pendientes en distintos puntos del municipio, tanto para zonas verdes como para viales, y dejar cerrados expedientes que llevan años sin resolverse.

Agua y desaladora

El pleno extraordinario ha aprobado la modificación de la ordenanza de la tarifa del agua para ajustarla al coste real del servicio. Este acuerdo ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno, mientras que los grupos de la oposición se han abstenido.

El Ayuntamiento venía asumiendo un desfase anual de entre 600.000 y 800.000 euros debido al encarecimiento del agua desalada y del consumo eléctrico, una situación que ahora se corrige para que el coste no recaiga sobre las arcas municipales.

La actualización de la tarifa supondrá una subida media de unos tres euros mensuales por vivienda, en cumplimiento de la normativa que obliga a que las tasas cubran el coste efectivo del servicio.

Asimismo, el pleno ha aprobado por unanimidad el convenio regulador que faculta a la alcaldía para firmar el acuerdo de financiación y explotación de la desaladora de Cabanes-Orpesa entre el Ayuntamiento y la sociedad estatal Acuamed.