Este es el único municipio de España con tres pantanos y está en Castellón

Sitjar, María Cristina y la Foia son las tres presas, que suman una capacidad de más de 70 hectómetros

Un municipio de Castellón es el único de España con tres pantanos. / R. D. A.

Javier Nomdedeu

L'Alcora

Tras meses de escasez, las lluvias de otoño -que tan devastadores efectos tuvieron en la provincia de Valencia- han devuelto a la provincia una imagen lamentablemente poco usual, la de unos pantanos llenos. Si en algún municipio lo saben bien es en l’Alcora: la capital de l’Alcalatén tiene el singular honor de ser la única población de España con tres pantanos en su término municipal

María Cristina, Sitjar y la Foia son los tres embalses de l’Alcora. Entre los tres, suman más de 70 hectómetres cúbicos de capacidad y superan el siglo de historias de a sus espaldas. 

Los embalses

  • El de María Cristina se construyó en 1920. Con una superficie de 265 hectáreas y una capacidad de 19,59 hectómetros cúbicos, está en el cauce de la rambla de la Viuda. Además de l’Alcora, comparte superficie con Castellón, Sant Joan de Moró y Borriol.
  • El del Sitjar se construyó en el año 1960 en el cauce del río Mijares. Es el de mayor capacidad y una de las principales infraestructuras hídricas de la provincia. Tiene 317 hectáreas y 52 hectómetros cúbicos de capacidad. El Sitjar comparte terreno entre l’Alcora, Onda y Ribesalbes.
  • En el caso del pantano de la Foia de l’Alcalatén, se terminó en 1958. Dispone de una capacidad de dos hectómetros cúbicos y 14 hectáreas, totalmente en el término municipal de l’Alcora. El de la Foia lleva ya varios días lleno y con el agua saltando. Los otros dos han pasado de estar casi vacíos a estar prácticamente llenos. Una situación que augura meses de tranquilidad en el abastacimiento de agua. 
Embalse de la Foia en l'Alcora.

Embalse de la Foia en l'Alcora. / Javier Nomdedeu

Además de la garantía del suministro, disponer de estos tres embalses brinda a l’Alcora un amplio catálogo de posibilidades de ocio al aire libre. Ya sea a través de Viunatura, de iniciativas municipales o de asociaciones, alrededor de los embalses es posible encontrar actividades como zonas recreativas, circuitos multiaventura, barranquismo, espeleología, vías ferratas, kayak o escalada, además de rutas señalizadas. Actividades con las que descubrir la gran diversidad natural, cultural e histórica de l’Alcora. 

La provincia de Castellón tiene más pantanos en todo su territorio, como el de Arenós, el del Regajo o el de Ulldecona. Pero en ningún otro lugar del país confluyen tres embalses como sucede en l’Alcora. Esperemos que, como ahora, estén siempre a rebosar. Pero que las aguas que los llenen sean más tranquilas y no traigan con ellas la catástrofe de las lluvias del tristemente histórico octubre de 2024. 

