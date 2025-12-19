INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Vinaròs aprueba el expediente de contratación de las obras del nuevo pabellón polideportivo
El ejecutivo local prevé iniciar durante el primer trimestre de 2026 las obras de este espacio, con una inversión que rondará los 4,6 millones de euros
El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado por unanimidad el expediente para la contratación de las obras del nuevo pabellón polideportivo municipal y el suministro y montaje del equipamiento deportivo necesario para su puesta en funcionamiento.
El vicealcalde, Juan Amat, explicó que llevar este punto a la sesión plenaria celebrada en la tarde-noche de este jueves “es una satisfacción, no solo para nosotros como equipo de gobierno, sino también para la ciudadanía”, a la vez que recordó que “en el 2024 asumimos como uno de nuestros compromisos construir un nuevo pabellón para aportar soluciones a la evidente carencia en infraestructuras deportivas, y hoy damos un paso muy importante para empezar la construcción de este nuevo recinto en el 2026”.
Amat señaló que “hemos demostrado que estamos en disposición de cumplir con uno de los objetivos que nos marcamos: construir un polideportivo completamente nuevo”. Y criticó que durante los ocho años de gobierno socialista no se hubiera realizado.
Un recinto complementario
El nuevo pabellón se ubicará en la zona de la avenida Leopoldo Querol y supondrá una inversión aproximada de 4,6 millones, cantidad que incluye el equipamiento necesario. Complementará al actual polideportivo municipal y tendrá un aforo total de 528 localidades. Para ello dispondrá de una grada fija de 240 asientos, otra retráctil que duplicaría esta capacidad, y la posibilidad de incrementar en 48 localidades más la última fila.
Además, dispondrá de una gran pista deportiva central, una sala de musculación y otra polivalente, cuatro vestuarios de 37 metros cuadrados cada uno, una amplia zona de administración y una pequeña cafetería, orientada hacia la avenida Libertad. La fachada lateral, cristalizada, dará a la avenida Leopoldo Querol y la fachada inversa estará en dirección este, hacia el mar. Habrá un acceso exterior hacia una terraza que dará, a su vez, acceso a la grada superior del pabellón polideportivo.
Por parte del PSPV-PSOE, Juan José Borràs, argumentó que aunque estaban a favor de la construcción del nuevo pabellón, este no tendrá en un futuro posibilidades de ampliación, por lo que el proyecto “nace y morirá pequeño”. También mostró su disconformidad en la ubicación, ya que los socialistas preferían la ciudad deportiva como lugar para realizarlo.
