Benicássim afianza Villa Elisa como espacio cultural con un incremento del 20 % de eventos

El Palacete Municipal de Villa Elisa ha incrementado en un 20% la realización de eventos culturales durante 2025, consolidándose como un referente en actividades de formación, intercambio de saberes y difusión cultural, en colaboración con universidades, asociaciones y colegios profesionales.

Este crecimiento ha permitido enriquecer la oferta educativa y cultural disponible en la localidad. Los eventos abarcan desde conferencias y talleres hasta exposiciones y actividades formativas orientadas a distintos públicos.

Según señaló la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, "el aumento de actividades culturales refleja nuestro compromiso con asentar Villa Elisa como foco de conocimiento. Trabajamos para que nuestra ciudad sea un lugar donde aprender, compartir y generar ideas sea accesible para todos, un lugar de crecimiento y saber".

Con este impulso, Villa Elisa se posiciona como un foco de conocimiento y desarrollo cultural, promoviendo la participación de la ciudadanía y el fortalecimiento de vínculos con instituciones académicas y profesionales.

Esplendor

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Benicàssim, junto a un grupo de mujeres vinculadas a la organización de la Belle Époque de Benicàssim, el pasado mes de agosto, se rehabilitaron algunas estancias de esta emblemática infraestructura. Cabe señalar que, desde principios de año, este mismo grupo de mujeres ha colaborado en la rehabilitación de las estancias con labores de costura y con la recogida de objetos de decoración datados de principios del siglo XX.

Esposiciones

Perceval Garells, con Ferides de Sal (del 23 de noviembre de 2024 al 16 de febrero de 2025); el dúo artístico Rotor Studio, con Mecanismos de Fascinación (del 14 de marzo de 2025 al 1 de junio); los artistas Dis Berlin, con Vagando por el laberinto (del 19 de junio de 2025 al 28 de septiembre); y Ana Sansano, con Be King (inaugurada el 30 de octubre y que estará disponible hasta el 25 de enero de 2026 durante los fines de semana), han sido las cuatro exposiciones que han puesto la nota de color a 2025 en la sala expositiva de Villa Elisa. Más de 7.000 personas han pasado por este histórico edificio para disfrutar de las exposiciones artísticas en 2025.