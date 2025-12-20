Burriana suma a la lucha contra las inundaciones el nuevo tanque de tormentas de Sant Blai

El Ayuntamiento de Burriana continúa dando pasos firmes en la construcción de su nueva red para prevenir inundaciones y reforzar el sistema de evacuación de aguas pluviales en el casco urbano con la finalización del nuevo tanque de tormentas de la plaza Sant Blai valorada en 830.000 euros.

Las obras, que han sufrido retrasos al paralizarse temporalmente tras detectarse por parte del personal técnico la presencia de antiguos edificios en la zona de excavación, ya están totalmente finalizadas. Tanto es así, que durante esta semana el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, junto al concejal de Urbanismo, Mario Trullen, se han acercado a comprobar las nuevas infraestructuras que servirán para proteger a los vecinos de la ciudad frente a las lluvias torrenciales.

Vista aérea de la ubicación del segundo tanque de tormentas de Burriana, ubicado en la zona de Sant Blai. / Mediterráneo

El proyecto nace a partir de un exhaustivo análisis técnico que evidenció que la actual red unitaria resulta insuficiente para gestionar episodios de lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes. La calle Barranquet, por su orografía y su papel como eje de recogida de aguas, ha sufrido inundaciones significativas en los últimos cinco años, afectando a viviendas y comercios. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha apostado por desdoblar la red de pluviales aprovechando obras de mejora de accesibilidad, instalando un nuevo colector, con un diámetro de 800 mm, que se conectará al último pozo de la red de residuales en la calle Barranquet y al tanque de tormentas, que actuará como pulmón de almacenamiento temporal para evitar que el agua colapse el centro de la ciudad.

Otras obras

Cabe destacar que también se finalizó la obra de conexión de la red de pluviales de la calle San Vicente, a través de El Pla, entre el inicio de la red —a la altura de la Terraza Payà— y la infraestructura ya ejecutada en la calle El Barranquet, que conectará el nuevo colector y el segundo tanque de tormentas. De esta forma, todo el sistema quedará integrado con el nuevo tanque de tormentas de la plaza Sant Blai. Este espacio de almacenamiento del agua con un punto de vertido que permitirá canalizar el excedente de agua hacia el río Anna cuando el tanque alcance su capacidad máxima, evitando así que el agua se desplace hacia la zona marítima y reduciendo el riesgo de inundaciones en áreas urbanas.

El tanque, cuya parte inferior está al nivel del lecho del río, tiene unas dimensiones interiores de 15 x 10 metros y 4,90 metros de altura libre, con capacidad para 800 m³ de agua. Está equipado con dos bombas de impulsión de 15 kW capaces de evacuar hasta 1.200 m³ por hora, lo que permitirá vaciarlo por completo en unos 40 minutos. La infraestructura cuenta además con reservas adicionales en entrada y salida para futuras ampliaciones de la red.

Detección de desbordamientos

Uno de los elementos más innovadores será el sistema de detección y registro de desbordamientos Smart Overflow, que mediante tecnología radar permitirá medir y registrar en tiempo real la duración y volumen de cada vertido, generando informes anuales con datos precisos que facilitarán la toma de decisiones y el seguimiento ambiental. Además, el agua recogida podrá ser reutilizada para el riego del área ajardinada de la plaza Sant Blai, contribuyendo a la eficiencia y sostenibilidad en la gestión del recurso hídrico.

Este moderno tanque de tormentas se ha previsto con las dimensiones, características y resistencia necesarias para ser ampliado en un futuro para aguas procedentes desde las calles Ronda Músic Ibáñez, Poeta Calzada y limítrofes.

“Esta infraestructura es mucho más que una obra hidráulica, con el tanque de tormentas de Sant Blai estamos preparándonos para responder de manera eficaz ante las lluvias extremas, evitando daños y mejorando la resiliencia de la ciudad” Jorge Monferrer — Alcalde de Burriana

La nueva infraestructura hidráulica ya ha demostrado su eficacia frente a las fuertes lluvias de esta semana. Al desaguar por primera vez en el río Anna, ha logrado evacuar con rapidez el agua de las calles procedentes del casco urbano de Burriana.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha explicado que “este proyecto da soluciones reales y palpables a reivindicaciones históricas de los vecinos y mitigando los problemas que nuestra ciudad ha enfrentado durante décadas con cada episodio de fuertes lluvias”. Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha destacado que “esta infraestructura es mucho más que una obra hidráulica, con el tanque de tormentas de Sant Blai estamos preparándonos para responder de manera eficaz ante las lluvias extremas, evitando daños y mejorando la resiliencia de la ciudad”. Monferrer ha añadido que “nuestra obligación como equipo de gobierno es anticiparnos a los problemas y dotar a Burriana de infraestructuras modernas que protejan a nuestros vecinos”.