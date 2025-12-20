Un espectacular 'videomapping' ilumina la muralla de Peñíscola
El público puede disfrutar de la proyección hoy domingo, a partir de las 18.30 horas, y Papá Noel recogerá las cartas de los niños
La muralla norte de Peñíscola se convierte este fin de semana en un gran lienzo de ilusión con la proyección de un emotivo y espectacular videomapping navideño, que reúne a numerosas familias en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad.
El espectáculo tiene como grandes protagonistas a los niños y niñas del CEIP Jaime Sanz del municipio, cuyas postales navideñas cobran vida sobre la piedra centenaria de la muralla, transformándola en un espacio lleno de color, creatividad y espíritu festivo. La original propuesta pone en valor la mirada infantil de la Navidad, y despierta sonrisas y aplausos entre los asistentes.
La proyección incluye también un mensaje muy especial de Papá Noel, dirigido a los más pequeños, así como la narración de un cuento de estas fechas, La magia de la Navidad, que envuelve el recinto en un ambiente cálido y mágico.
Más propuestas
Como complemento a la proyección, la Casa de Papá Noel también está causando sensación. La última oportunidad para disfrutar de este atractivo navideño es el domingo, jornada en la que los niños y niñas también tendrán el privilegio de poder entregar sus cartas y vivir una experiencia cercana con uno de los personajes más queridos de estas fechas, en horario de 16.30 a 20.00 horas.
Por lo que respecta al videomapping, la última proyección es también el domingo, a partir de las 18.30 horas, con pases cada hora hasta las 21.30. Cada proyección tiene una duración aproximada de 10 minutos y puede verse desde la plaza de Bous, un punto privilegiado para contemplar este espectáculo que fusiona patrimonio, cultura y espíritu navideño.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pillan a dos 'collidors' en Almenara cogiendo naranjas en un huerto por error: se habían equivocado de finca
- Ya está operativo el primer gimnasio al aire libre de Castellón: hasta 7 máquinas diferentes
- Así será el nuevo mirador en una emblemática montaña de Castellón
- El castillo de Castellón que lidera la mayor concentración de aves de toda la provincia
- Agua para no perder vecinos: un pueblo de Castellón garantiza el abastecimiento a su pedanía
- El mercado de la playa de Moncofa recupera la normalidad tras cuatro semanas de zozobra
- Una sentencia judicial pone en jaque dos décadas de desarrollo urbanístico en la playa de Almenara
- Boda con traca en el ayuntamiento: el alcalde de Peñíscola se casa en su despacho