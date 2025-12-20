Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cesta de la compraNueva Ciudad Deportiva‘Bonnie & Clyde’Nacionalidades en la UJIEstación tren CastellónLíos de vecinosPlanes para este fin de semanaComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Un espectacular 'videomapping' ilumina la muralla de Peñíscola

El público puede disfrutar de la proyección hoy domingo, a partir de las 18.30 horas, y Papá Noel recogerá las cartas de los niños

La proyección incluye también un mensaje muy especial de Papá Noel, dirigido a los más pequeños.

La proyección incluye también un mensaje muy especial de Papá Noel, dirigido a los más pequeños. / Boix

Alba Boix

Peñíscola

La muralla norte de Peñíscola se convierte este fin de semana en un gran lienzo de ilusión con la proyección de un emotivo y espectacular videomapping navideño, que reúne a numerosas familias en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad.

El espectáculo tiene como grandes protagonistas a los niños y niñas del CEIP Jaime Sanz del municipio, cuyas postales navideñas cobran vida sobre la piedra centenaria de la muralla, transformándola en un espacio lleno de color, creatividad y espíritu festivo. La original propuesta pone en valor la mirada infantil de la Navidad, y despierta sonrisas y aplausos entre los asistentes.

La proyección incluye también un mensaje muy especial de Papá Noel, dirigido a los más pequeños, así como la narración de un cuento de estas fechas, La magia de la Navidad, que envuelve el recinto en un ambiente cálido y mágico.

Más propuestas

Como complemento a la proyección, la Casa de Papá Noel también está causando sensación. La última oportunidad para disfrutar de este atractivo navideño es el domingo, jornada en la que los niños y niñas también tendrán el privilegio de poder entregar sus cartas y vivir una experiencia cercana con uno de los personajes más queridos de estas fechas, en horario de 16.30 a 20.00 horas.

Por lo que respecta al videomapping, la última proyección es también el domingo, a partir de las 18.30 horas, con pases cada hora hasta las 21.30. Cada proyección tiene una duración aproximada de 10 minutos y puede verse desde la plaza de Bous, un punto privilegiado para contemplar este espectáculo que fusiona patrimonio, cultura y espíritu navideño.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pillan a dos 'collidors' en Almenara cogiendo naranjas en un huerto por error: se habían equivocado de finca
  2. Ya está operativo el primer gimnasio al aire libre de Castellón: hasta 7 máquinas diferentes
  3. Así será el nuevo mirador en una emblemática montaña de Castellón
  4. El castillo de Castellón que lidera la mayor concentración de aves de toda la provincia
  5. Agua para no perder vecinos: un pueblo de Castellón garantiza el abastecimiento a su pedanía
  6. El mercado de la playa de Moncofa recupera la normalidad tras cuatro semanas de zozobra
  7. Una sentencia judicial pone en jaque dos décadas de desarrollo urbanístico en la playa de Almenara
  8. Boda con traca en el ayuntamiento: el alcalde de Peñíscola se casa en su despacho

Un espectacular 'videomapping' ilumina la muralla de Peñíscola

Un espectacular 'videomapping' ilumina la muralla de Peñíscola

Onda mejora la conexión natural de la ciudad con la zona de El Carmen con un nuevo recorrido arbolado

Onda mejora la conexión natural de la ciudad con la zona de El Carmen con un nuevo recorrido arbolado

Benicássim afianza Villa Elisa como espacio cultural con un incremento del 20 % de eventos

Benicássim afianza Villa Elisa como espacio cultural con un incremento del 20 % de eventos

Burriana suma a la lucha contra las inundaciones el nuevo tanque de tormentas de Sant Blai

Burriana suma a la lucha contra las inundaciones el nuevo tanque de tormentas de Sant Blai

Xilxes da luz verde a su gran apuesta: un millón de euros para una pista cubierta para deporte y eventos

Xilxes da luz verde a su gran apuesta: un millón de euros para una pista cubierta para deporte y eventos

"Es un escándalo": las ventas de lotería de Navidad se disparan en Castellón en busca de la suerte de última hora

La Vall d'Uixó exhibe su plan en favor de la integración y la convivencia

La Vall d'Uixó exhibe su plan en favor de la integración y la convivencia

Escaparates de 10 para fomentar las compras navideñas en Almassora

Escaparates de 10 para fomentar las compras navideñas en Almassora
Tracking Pixel Contents