Un espectacular 'videomapping' ilumina la muralla de Peñíscola

La muralla norte de Peñíscola se convierte este fin de semana en un gran lienzo de ilusión con la proyección de un emotivo y espectacular videomapping navideño, que reúne a numerosas familias en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad.

El espectáculo tiene como grandes protagonistas a los niños y niñas del CEIP Jaime Sanz del municipio, cuyas postales navideñas cobran vida sobre la piedra centenaria de la muralla, transformándola en un espacio lleno de color, creatividad y espíritu festivo. La original propuesta pone en valor la mirada infantil de la Navidad, y despierta sonrisas y aplausos entre los asistentes.

La proyección incluye también un mensaje muy especial de Papá Noel, dirigido a los más pequeños, así como la narración de un cuento de estas fechas, La magia de la Navidad, que envuelve el recinto en un ambiente cálido y mágico.

Más propuestas

Como complemento a la proyección, la Casa de Papá Noel también está causando sensación. La última oportunidad para disfrutar de este atractivo navideño es el domingo, jornada en la que los niños y niñas también tendrán el privilegio de poder entregar sus cartas y vivir una experiencia cercana con uno de los personajes más queridos de estas fechas, en horario de 16.30 a 20.00 horas.

Por lo que respecta al videomapping, la última proyección es también el domingo, a partir de las 18.30 horas, con pases cada hora hasta las 21.30. Cada proyección tiene una duración aproximada de 10 minutos y puede verse desde la plaza de Bous, un punto privilegiado para contemplar este espectáculo que fusiona patrimonio, cultura y espíritu navideño.