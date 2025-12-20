Onda mejora la conexión natural de la ciudad con la zona de El Carmen con un nuevo recorrido arbolado

El Ayuntamiento de Onda ha iniciado la creación de un nuevo espacio arbolado junto al Centro de Día de Alzheimer, un proyecto que transformará este entorno en una zona verde para el paseo, el descanso y el contacto con la naturaleza, gracias a la colaboración con Sanitas, que destina 40.000 euros a la actuación, a través de una mención especial obtenida en de la II convocatoria de los espacios Healthy Cities Sanitas.

La iniciativa contempla la plantación de un total de 78 árboles y se enmarca en la apuesta del consistorio por generar espacios urbanos más amables y saludables. En este sentido, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado que “este es un proyecto precioso que va a transformar esta zona en un lugar fantástico para pasear, respirar y disfrutar de la naturaleza”.

“Este es un proyecto precioso que va a transformar esta zona en un lugar fantástico para pasear, respirar y disfrutar de la naturaleza" Carmina Ballester — Alcaldesa de Onda

El nuevo espacio arbolado se configura como una zona natural que permitirá conectar este entorno con otros proyectos estratégicos del municipio. Desde esta área se podrá llegar, a través de un camino natural, a lo que será la futura MICO Gaming Zone, las nuevas zonas deportivas municipales, cuyas obras ya se encuentran en marcha. “Creemos en una ciudad más saludable y más sostenible, donde los espacios verdes formen parte del día a día de los ondenses”, ha señalado Ballester.

Plantación adaptada al entorno

La actuación prevé la plantación de diferentes especies arbóreas, combinando árboles caducifolios y perennes, seleccionados por su adaptación al entorno urbano y al clima local. Esta combinación permitirá generar zonas de sombra en los meses más calurosos, favorecer el confort térmico y mejorar la calidad ambiental del espacio durante todo el año, al tiempo que se refuerza la biodiversidad urbana.

La selección de las especies responde a criterios de sostenibilidad, resistencia y bajo mantenimiento, con el objetivo de crear un entorno verde duradero, integrado en el paisaje urbano y pensado para el disfrute cotidiano de la ciudadanía.

Estas características del proyecto hicieron merecedor a Onda de una mención especial de la II convocatoria de los espacios Healthy Cities Sanitas, convocada por la compañía en el marco de su programa de sostenibilidad Healthy Cities que busca promover los hábitos de vida saludables a través de un reto que consiste en dar 6.000 pasos. Los pasos dados por los participantes sirven para crear o mejorar zonas verdes en ciudades españolas con las que se potencia la salud mental y física de sus habitantes.

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Onda continúa avanzando en su modelo de ciudad saludable y sostenible, integrando naturaleza, deporte y bienestar en los espacios públicos del municipio.