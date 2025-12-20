Xilxes da luz verde a su gran apuesta: un millón de euros para una pista cubierta para deporte y eventos

El Ayuntamiento de Xilxes ha aprobado el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 5,7 millones de euros y que incluye como inversión estrella la construcción de una pista deportiva cubierta en el municipio. Esta actuación contará con una inversión total de 1.012.000 euros, cantidad que recoge íntegramente la aportación asignada a Xilxes a través del Plan Impulsa de la Diputación Provincial.

La nueva infraestructura deportiva se ubicará dentro de las instalaciones deportivas de l’Alter, concretamente en la zona donde se encuentran los actuales vestuarios, que serán derribados para dar paso a este nuevo espacio cubierto.

Para garantizar el servicio habitual durante los campeonatos de fútbol, el taller de empleo de la localidad ha llevado a cabo la adecuación de los vestuarios del trinquet, situado dentro del mismo complejo deportivo. De este modo, los usuarios de las instalaciones, como futbolistas, aficionados y árbitros, seguirán contando con estos servicios esenciales.

Acogerá diversos eventos festivos

La pista deportiva cubierta permitirá la práctica de diversas modalidades, como fútbol sala, vóley y baloncesto, y está concebida para transformarse en un futuro próximo en el Palau de la Festa. El objetivo es concentrar en este emplazamiento los eventos festivos que se programan a lo largo del año y que congregan a un gran número de personas, evitando así molestias a los vecinos.

El alcalde, Ismael Minguet, ha explicado que “el terreno en cuestión cuenta con 2.200 metros cuadrados, de los cuales unos 1.800 metros cuadrados, estarán cubiertos. De esta manera, Xilxes contará con un amplio espacio cubierto, para llevar todo tipo de acontecimientos que habitualmente se celebran al aire libre, pero que cuando la climatología es adversa, en ocasiones hay que suspenderlos. Pues bien, una vez finalizada este proyecto, la climatología adversa ya no será un problema”.

Desde el consistorio, la intención es seguir avanzando hasta alcanzar la figura definitiva del Palau de la Festa y, aunque “el montante económico no será menor”, este se culminará en una segunda fase. “De esta manera, evitaremos los gastos en el alquiler de carpas y sobre todo evitaremos al máximo las molestias vecinales, porque hasta la fecha todo lo programado se desarrolla dentro del casco urbano y cuando hay multitud el ruido es inevitable”.