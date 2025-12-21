Nules iniciará el 12 de enero las excavaciones que duplicarán el yacimiento de la villa romana de Benicató

La localidad de Nules nunca antes había podido destinar una inversión tan importante en un proyecto arqueológico. Casi tres millones de euros de fondos europeos que van a hacer posible la excavación más ambiciosa hasta la fecha en su yacimiento más icónico, el de la villa romana de Benicató. Una investigación que ya tiene fecha de inicio, será el 12 de enero de 2026.

La empresa contratada es Carpetania, la misma que está realizando la excavación en el poblado ibero de Sant Josep, en la Vall d'Uixó, que también resultó beneficiario de la línea de ayudas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia que gestiona los fondos europeos Next Generation.

Según precisa el concejal de Patrimonio, Guillermo Latorre, durante cinco meses dedicarán el trabajo de 43 operarios para que en el mes de junio del año que viene se hayan cubierto los objetivos del proyecto subvencionado. Incide en que «la gran oportunidad que ha supuesto recibir esta ayuda europea nos va a permitir abordar una de las grandes reivindicaciones de Nules», la de ampliar la investigación en su yacimiento más relevante, en el que «durante muchos años no se había hecho nada».

El edil recuerda que la intervención contempla «consolidar lo que ya se conoce, la zona vallada, para entendernos, pero también las parcelas perimetrales que nunca se han tocado y que son de propiedad municipal». Supondrá, según precisa, «duplicar la extensión actual del yacimiento».

Primera licitación, desierta

Los plazos que impone la justificación de los fondos llegados de Europa están marcando los ritmos de planificación y están detrás de que la licitación del segundo proyecto vinculado, el que contempla la construcción de un centro de interpretación, entre otras mejoras, quedara desierta en primera instancia.

Latorre explica que ninguna empresa se postuló como aspirante, porque consideraban que el tiempo establecido para ejecutar las obras «era insuficiente». En la segunda convocatoria, el Ayuntamiento, tras realizar una ligera modificación de las condiciones del proyecto y de los plazos, invitó a varias empresas a asumir su ejecución, y hay dos aspirantes. Asegura que «esta semana está previsto que se adjudique».

Aunque se trata de dos contratos distintos y, por tanto, con procedimientos de tramitación diferentes, su ejecución «es compatible en el tiempo» y de hecho las dos empresas trabajarán a la vez, porque no van a interferirse. De esta manera, si todo transcurre como está previsto, a principios del próximo verano, el Benicató presentará una imagen totalmente renovada y habrá aportado nueva información que avalará, probablemente, la relevancia que este enclave tuvo en su momento histórico.

Guillermo Latorre indica que, desde un punto de vista administrativo, varias concejalías están implicadas en este proyecto, especialmente por lo que corresponde a la justificación de la ayuda recibida, de ahí que se haya convocado una reunión departamental para coordinar este trabajo. «Tenemos experiencia ya, porque la pavimentación de Mascarell ya se realizó con fondos europeos».