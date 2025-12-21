Onda apuesta por los árboles frutales y la flora autóctona para su nuevo parque de las Tres Culturas

La incorporación de árboles frutales, arbustos y flora autóctona, mediante la creación de una zona de vegetación que imita la estructura de un bosque natural, es una de las principales innovaciones que se introducirán en la remodelación del parque de las Tres Culturas de Onda, uno de los espacios que el Ayuntamiento está transformando dentro de la estrategia municipal de renaturalización urbana, con el objetivo de crear una ciudad más verde y resiliente al cambio climático.

“Cada actuación suma en nuestro propósito de hacer de Onda una ciudad más amable, saludable y preparada para el futuro. Este parque será un referente de cómo la mejora del espacio público puede transformar la vida diaria de los vecinos”, ha señalado la alcaldesa, Carmina Ballester.

Biosaludable y accesible

En esta línea, las acciones incluyen también la habilitación de nuevas áreas biosaludables, zonas de sombra y espacios de convivencia intergeneracional, convirtiendo el parque en un recurso didáctico y sostenible que fomente la educación ambiental y los hábitos saludables.

El proyecto contempla además la renovación completa de los juegos infantiles, con elementos accesibles e inclusivos, la instalación de nuevo mobiliario urbano —bancos, papeleras y fuentes— y la mejora de la iluminación mediante luminarias LED de bajo consumo energético.

Toda la actuación se ejecuta bajo criterios medioambientales y de accesibilidad universal, incorporando sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) para evitar acumulaciones de agua y el uso de materiales reciclables y de bajo impacto ambiental.

Asimismo, se reorganizan los itinerarios peatonales para garantizar la circulación cómoda y segura de personas con movilidad reducida, consolidando este espacio como parte de la red de parques inclusivos del municipio.

Onda Bonica + Natural

En este sentido, el Ayuntamiento de Onda continúa avanzando en las obras de este proyecto, enmarcado en el plan municipal Onda Bonica + Natural, con un hito clave en la transformación de este emblemático espacio verde: la nivelación completa de todo el parque, que quedará a una única altura, eliminando desniveles y mejorando notablemente la accesibilidad y la comodidad de los usuarios.

Esta actuación, ampliamente solicitada por los vecinos, supone una apertura visual del espacio y una mejora sustancial en la movilidad interior, facilitando el tránsito y creando zonas de estancia más amplias y cómodas. El proyecto forma parte de una inversión municipal superior a los 320.000 euros destinada a la renaturalización y mejora funcional del entorno.

Ballester, ha destacado: "Estamos cumpliendo con una petición muy clara de los vecinos de la zona: abrir el parque, hacerlo más accesible, más cómodo para pasear, para jugar y para convivir".