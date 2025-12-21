Los pequeños protagonizan el belén viviente de Llucena
Más de 30 niños dan vida a las distintas escenas del nacimiento de Jesús, que este año se han representado en el interior de la parroquia
Los pequeños volvieron a ser ayer los protagonistas de la quinta edición del belén viviente de Llucena, organizado desde la parroquia, que congregó a cientos de personas. En esta ocasión y por primera vez, ante la previsión de lluvias y la bajada de temperaturas, todas las escenas se representaron en el altar mayor y no en la calle.
Más de 30 niños (la mayoría de ellos en preparación para recibir la Primera Comunión) interpretaron a los personajes del Nacimiento del niño Jesús, que narra el Nuevo Testamento, y diferentes escenas, como la de los Ángeles anunciando la historia de la Salvación, la Anunciación y la Visitación, el edicto del César, el camino a Belén, el nacimiento de Jesús, el anuncio a los pastores y la adoración de los Reyes Magos. El papel más destacado fue el del niño Jesús, interpretado por Pau Ruiz Vidal, que nació hace pocos meses.
Los animales también estuvieron presentes en las diferentes escenas: el burro, que acompañó a María y a José en su camino a Belén; y las cabras cuidadas por los pastores y las gallinas, cerca del pesebre donde nació el Mesías.
Música, baile y dulces
Tampoco faltó la colaboración especial de la Rondalla Jove de Llucena, que interpretó una selección de villancicos populares, acorde a las escenas. También por segundo año consecutivo participaron la Unió Musical Llucenenca, que tocó varios villancicos, y el grupo de sevillanas local, que bailó una pieza navideña flamenca. La novedad de este año fue la incorporación del grupo folclórico La Perla de la montaña, que interpretó una selección de jotas y seguidillas.
En el belén colabora un grupo de vecinos, que se encarga de preparar los diferentes escenarios con utensilios tradicionales de la zona. También un grupo de mujeres voluntarias montaron dos puestos de productos típicos y dulces, a beneficio de las obras de la ermita de San Antonio Abad del municipio.
