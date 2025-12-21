La Policía Local de Burriana, premiada a nivel nacional por su labor y trayectoria educativa
La Unidad de Relaciones con la Comunidad Escolar (URCE) recibe una placa honorífica por sus más de diez años de servicio, y dos de sus miembros son distinguidos con la Cruz al Mérito Policial
Una representación de la Policía Local de Burriana ha viajado recientemente a Madrid para participar en el acto de entrega de distinciones organizado por la Asociación Nacional de Agentes Tutores y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que tiene como objetivo reconocer, a distintos niveles, la labor fundamental que las policías locales y sus agentes desempeñan en el entorno educativo de toda la geografía nacional.
Durante la jornada, en la que se pusieron en valor diversos proyectos destinados a la formación y protección de niños y adolescentes, la URCE de la Policía Local de Burriana fue galardonada con una placa honorífica en reconocimiento a su dilatada trayectoria en este campo, una distinción institucional que fue recogida por el intendente-jefe del Cuerpo de la Policía Local de Burriana, Raúl Amat. Cabe señalar que esta unidad, que inició su actividad en el año 2013, se ha consolidado como un referente en la mediación y prevención dentro de los centros escolares del municipio.
Asimismo, el reconocimiento se extendió al plano individual por el trabajo técnico realizado en la ciudad, y la oficial Mayra Badía y el agente José Antonio Pérez fueron condecorados con la Cruz al Mérito Policial de la Asociación Nacional de Agentes Tutores. Ambas distinciones premian su dedicación directa en el desarrollo de los proyectos y tareas diarias que la Policía Local lleva a cabo en los centros educativos de la capital de la Plana Baixa, velando por la seguridad y la convivencia de los escolares.
El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha manifestado que "estos reconocimientos a nivel nacional son el reflejo del trabajo diario de nuestra Policía Local en el ámbito educativo, apostando por la prevención, la cercanía y la formación en valores. La labor de la unidad URCE y las cruces al mérito de nuestros agentes, demuestra que Burriana cuenta con un cuerpo policial moderno, cercano y profundamente implicado en construir una sociedad mejor desde las aulas".
