APROBADO EN PLENO

El reglamento de uso del Casal Jove de Vinaròs nace con polémica

El edil del área, Juanfran Calvo (Vox), defiende el texto normativo, y Compromís y PSPV piden su revisión

Imagen de la fachada del Casal Jove de Vinaròs, que estrena reglamento.

Imagen de la fachada del Casal Jove de Vinaròs, que estrena reglamento. / Javier Flores

Javier Flores

Vinaròs

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado, con el voto favorable de PP, PVI y Vox y el voto en contra de los ediles del PSPV-PSOE y de Compromís, el reglamento de uso del Casal Jove y Casa de la Vida.

Un reglamento que nace con cierta polémica entre los diferentes grupos políticos con representación en el consistorio vinarocense. Y es que la concejala de Compromís, Paula Cerdà criticó, durante la sesión plenaria, que, con esta normativa, «Vox quiere dotar de su propia identidad este casal», a la vez que lamentó que «no se incluya ni se haga referencia en él a todos los colectivos».

También la concejala socialista Lara Guadix expuso que, en opinión de su grupo, «este es un texto de carácter ideológico que desnaturaliza las políticas públicas de juventud y prioriza a ciertos colectivos para el uso del espacio, as la vez que invisibiliza a parte de la juventud, como son los inmigrantes y el colectivo LGTBIQ+, que les incomodan». Asimismo, Guadix añadió que «un espacio destinado a la juventud no tenga protocolos claros contra el acoso, porque lo que no se nombra no existe. Pedimos que se revise el reglamento para que sea un espacio plural».

Noticias relacionadas y más

Explicación del edil

Por su parte, el concejal de Infancia, Familia y Juventud, Juanfran Calvo (Vox) respondió a estas críticas asegurando que, con el nuevo reglamento de uso, el Casal Jove se abre a todos los colectivos sin excepción y que la cesión del espacio estará disponible a los usuarios para actividades, conforme a los criterios fijados por el centro.

El reglamento de uso del Casal Jove de Vinaròs nace con polémica

