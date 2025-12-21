El reglamento de uso del Casal Jove de Vinaròs nace con polémica

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado, con el voto favorable de PP, PVI y Vox y el voto en contra de los ediles del PSPV-PSOE y de Compromís, el reglamento de uso del Casal Jove y Casa de la Vida.

Un reglamento que nace con cierta polémica entre los diferentes grupos políticos con representación en el consistorio vinarocense. Y es que la concejala de Compromís, Paula Cerdà criticó, durante la sesión plenaria, que, con esta normativa, «Vox quiere dotar de su propia identidad este casal», a la vez que lamentó que «no se incluya ni se haga referencia en él a todos los colectivos».

También la concejala socialista Lara Guadix expuso que, en opinión de su grupo, «este es un texto de carácter ideológico que desnaturaliza las políticas públicas de juventud y prioriza a ciertos colectivos para el uso del espacio, as la vez que invisibiliza a parte de la juventud, como son los inmigrantes y el colectivo LGTBIQ+, que les incomodan». Asimismo, Guadix añadió que «un espacio destinado a la juventud no tenga protocolos claros contra el acoso, porque lo que no se nombra no existe. Pedimos que se revise el reglamento para que sea un espacio plural».

Explicación del edil

Por su parte, el concejal de Infancia, Familia y Juventud, Juanfran Calvo (Vox) respondió a estas críticas asegurando que, con el nuevo reglamento de uso, el Casal Jove se abre a todos los colectivos sin excepción y que la cesión del espacio estará disponible a los usuarios para actividades, conforme a los criterios fijados por el centro.