Arte natural para decorar los Calpes

Los vecinos de los Calpes, pedanía de Puebla de Arenoso, viven con especial ilusión el preludio de los festejos navideños, puesto que este año, su creatividad y unión lucen materializados en un original belén, elaborado con materiales reciclados y elementos naturales.

Esta pequeña población, que cuenta con 20 habitantes en invierno, ha sumado esfuerzos para crear esta estampa navideña, que luce desde hace unos días en la plaza de la Constitución, al lado del Hogar del Pensionista y la iglesia.

Renos, un pozo, un estanque con peces, un pesebre, pastores, ovejas, María, José, el niño Jesús, los Reyes Magos... han sido confeccionados con elementos como neumáticos, telas antiguas, arena, serrín, restos de madera y poda del monte (que sufrió un incendio hace dos años), paja... materiales que tienen una segunda vida y ahora se la proporcionan a la escena.

Una población comprometida

Ascensión, Amador, Joaquín, Mari, Montse, Lidia y Manolo han sido los principales impulsores de la idea. Con el apoyo de la Asociación de Jubilados y el grupo Cuatro gatos han implicado a toda la pedanía en la elaboración de este belén. Según explica el teniente alcalde de Puebla de Arenoso, Juanma Sanz, «el año pasado hicimos el nacimiento y, dado el éxito, este año lo hemos ampliado con nuevos personajes y elementos. Ha participado todo el mundo, aportando ideas, materiales y trabajo».

La creación y elaboración del belén ha supuesto una forma de entretenimiento y complicidad para aquellos que viven en los Calpes todo el año y aquellos que acuden a la pedanía las jornadas que se lo permite su trabajo, puesto que costura, pintura, recogida de materiales se han convertido en metas y trabajos colectivos.

Ahora, una vez instalado en la población y arropado por las luces que iluminan las calles, es también un atractivo en el que los vecinos tienen claro que seguirán invirtiendo esfuerzo e ilusión.