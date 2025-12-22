Récord de visitantes: Benicàssim cierra 2025 con el mejor dato de ocupación hotelera estival de los últimos 10 años

Benicàssim finaliza 2025 con el mejor dato estival de ocupación hotelera de los últimos diez años. La media de ocupación registrada durante los meses de julio, agosto y septiembre alcanza el 78,83%, el porcentaje más alto desde 2015, consolidando al municipio como uno de los destinos turísticos de referencia de la Comunitat Valenciana.

Este positivo balance es fruto del trabajo realizado en los últimos años por el consistorio “para mejorar y diversificar la oferta turística, con especial atención a la calidad de los servicios, la dinamización, así como la apuesta por un turismo inclusivo y accesible. Junto al trabajo incansable de un tejido empresarial local comprometido con el crecimiento sostenible y sostenido”, ha señalado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.

En los últimos años, Benicàssim ha incrementado en un 35% los servicios de sus playas, realizando un importante esfuerzo para mejorar tanto la cantidad como la calidad de las prestaciones disponibles. El objetivo es ofrecer una experiencia completa que combine ocio, descanso y servicios adaptados a las demandas del turista actual.

Entre las principales actuaciones destaca la ampliación de la temporada de siete chiringuitos hasta el 31 de octubre, distribuidos a lo largo de los cerca de siete kilómetros de costa del municipio. A ello se suman servicios como alquiler de sombrillas y hamacas, puestos de helados y prensa, bases náuticas y servicios de masajes, configurando una oferta atractiva y competitiva para visitantes nacionales e internacionales.

El contrato de Salvamento y Socorrismo ha sido aprobado este lunes en el último pleno del año con los votos a favor del grupo Popular, Compromís, PSPV-PSOE y VOX, y la abstención del concejal no adscrito. / MEDITERRÁNEO

Apuesta municipal por el turismo inclusivo y sin barreras

El consistorio mantiene una firme apuesta por un turismo para todos, reforzando los servicios de baño adaptado en las playas del municipio en el contrato de Salvamento y Socorrismo aprobado este lunes en el último pleno del año con los votos a favor del grupo Popular, Compromís, PSPV-PSOE y VOX, y la abstención del concejal no adscrito. Durante este verano, Benicàssim ya ha contado con cinco puntos de playas accesibles, con servicio de baño adaptado en todas las playas todos los días: de lunes a domingo, en horario de 11:00 a 14:00 horas, ampliando así este servicio diario hasta mediados de septiembre.

Este contrato incluye la renovación de los 16 puestos de vigilancia que pasarán a ser torretas; antes había sillas elevadas, así como la renovación de 5 puestos de socorro. También incluye la prestación de servicio de 5 puntos de baño asistido los 7 días de la semana en horario de mañana y tarde durante la temporada de verano, del 15 de junio al 30 de septiembre, por un importe de 867.143,23 euros anuales.

Asimismo, el municipio impulsa visitas guiadas inclusivas, con al menos una visita mensual en lenguaje de signos, facilitando el acceso a la historia y el patrimonio local a personas con discapacidad auditiva. Destaca también la reciente visita sensorial por el paseo de las Villas Pilar Coloma, dirigida a personas con discapacidad visual y realizada en colaboración con la Asociación de Usuarios del Perro Guía de la Comunitat Valenciana (ASPEGUICV), que ha recibido una excelente valoración por parte de los participantes.

En conjunto, las visitas experienciales, especialmente las vinculadas al entorno natural y a propuestas sensoriales, están registrando una alta aceptación a lo largo de todo el año, contribuyendo a desestacionalizar la demanda turística y a reforzar la imagen de Benicàssim como un destino sostenible, inclusivo y de calidad.