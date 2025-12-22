Benicàssim completa su plan de choque para limpiar a fondo las vías urbanas

Benicàssim avanza en la fase final del plan de choque de limpieza puesto en marcha a principios de noviembre y afronta ya los últimos días de un dispositivo que ha permitido realizar un barrido a fondo del conjunto del municipio. El calendario se ha ido cumpliendo según lo previsto y las actuaciones encaran ahora los últimos sectores antes de la finalización del plan, fijada para el lunes 22 de diciembre.

Desde su inicio, el refuerzo extraordinario de limpieza ha recorrido de forma progresiva los distintos sectores en los que se divide el término municipal, con intervenciones integrales que han incluido barrido mecánico, baldeo, soplado y desbroce de márgenes y bordillos. El dispositivo ha actuado sector a sector, permitiendo una limpieza intensiva y ordenada de calles, plazas y espacios públicos.

Recta final en urbanizaciones y zona sur

Tras completar los trabajos en el casco urbano y en buena parte de las zonas norte y sur, las actuaciones de estos últimos días se centran en urbanizaciones como Las Palmas y Montemolino, así como en la zona sur, en el entorno de Serradal, donde se concentran los equipos antes de cerrar definitivamente el plan.

El calendario prevé que las brigadas continúen trabajando durante los próximos días en estas áreas residenciales, algunas de las más extensas del término municipal, con el objetivo de completar el recorrido por los 30 sectores establecidos dentro del plan de choque.

Un refuerzo previo al cierre del año

El plan forma parte del nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos y se concibió como una actuación extraordinaria antes de finalizar el año, con el objetivo de mejorar el estado general del municipio y reforzar el mantenimiento de la vía pública.

Los trabajos se han desarrollado a primera hora de la mañana y han contado con señalización y restricciones puntuales de estacionamiento para facilitar las labores. Con la conclusión de esta última fase, el Ayuntamiento prevé cerrar el plan dentro de los plazos previstos, consolidando el refuerzo de limpieza de cara a los próximos meses, y empezar el año con una nueva imagen de la localidad.