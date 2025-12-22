Betxí da luz verde a un presupuesto histórico para 2026 con la ampliación del frontón como proyecto clave

El Ayuntamiento de Betxí ha aprobado en sesión plenaria el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a un total de 8.330.000 euros, el más alto aprobado hasta la fecha en el municipio. De este importe, 2.259.000 euros se destinan a inversiones, con una apuesta destacada por la rehabilitación y ampliación del frontón municipal, así como por actuaciones que permitirán seguir avanzando en la mejora de los servicios, los espacios públicos y el día a día del municipio.

La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, ha destacado que “estamos ante un presupuesto muy ambicioso, además, aprobado en tiempo y forma gracias al trabajo conjunto y, especialmente, a la implicación del funcionariado municipal”. Nebot ha subrayado que esta buena coordinación “permite empezar a trabajar desde el mes de enero y activar cuanto antes proyectos clave para el municipio”.

Uno de los principales ejes del presupuesto de 2026 es la rehabilitación y ampliación del frontón municipal, una actuación valorada en 1,6 millones de euros. El futuro pabellón se concibe como un espacio más cómodo, accesible y versátil, pensado para dar respuesta tanto a las necesidades deportivas como culturales del municipio. La intervención contempla la ampliación del recinto, la mejora del confort climático y del aislamiento acústico, la incorporación de nuevos servicios sanitarios y la adecuación de los accesos, con el objetivo de transformar el actual frontón en un espacio polivalente.

Asimismo, el presupuesto incluye otras inversiones relevantes, como la creación de nuevos nichos en el cementerio municipal, con una inversión de 65.000 euros, 30.000 euros para actuaciones en el camino de Versalles, así como nuevas canalizaciones en el municipio, como la prevista en la calle País Valencià.

Otro de los proyectos destacados es la actuación ganadora del VIII Concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU) de la Diputación de Castellón, que ha supuesto una subvención de 300.000 euros para Betxí. El proyecto, titulado En torn a la romeria, se desarrollará en el entorno del Bien de Relevancia Local de Sant Antoni, un ámbito protegido que incluye la ermita y su entorno inmediato. La intervención se extenderá sobre una superficie aproximada de 750 metros cuadrados y permitirá ampliar el espacio de uso público con la creación de un nuevo mirador abierto al paisaje de la Plana, situado en una cota inferior, en el lugar que ocupa actualmente una construcción en ruinas que será derribada.

El presupuesto triplica la inversión en infancia y refuerza los servicios

Paralelamente, el presupuesto de 2026 prevé un incremento de las partidas destinadas a servicios sociales, informática, mantenimiento de edificios municipales y medio ambiente. En este último ámbito, el consistorio ha tenido que asumir con fondos propios el control de la sobrepoblación de jabalíes, después de que Betxí haya quedado fuera de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana. En este sentido, se destinará una ayuda directa a la asociación de cazadores de Betxí con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir daños tanto en el término municipal como en las zonas próximas a la autovía.

El presupuesto también refuerza las políticas dirigidas a la infancia, con la triplicación del presupuesto infantil, que pasa a contar con una partida de 60.000 euros, consolidando la voluntad del consistorio de seguir escuchando y dando protagonismo a los niños y niñas del municipio.

“Es un presupuesto realista, ambicioso y pensado para dar respuesta a las necesidades actuales del municipio, pero también para preparar Betxí para los próximos años”, ha concluido Nebot.