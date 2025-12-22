Burriana moderniza la avenida Juan Bautista San Martín y gana plazas de aparcamiento y arbolado

El Ayuntamiento de Burriana ha finalizado las obras de reparación y mejora del pavimento de las aceras en la Avenida Juan Bautista San Martín. Los trabajos de renovación y mejoras urbanas se han concentrado principalmente en el tramo entre la Plaza de San Blas y la Calle El Calvari, con una inversión municipal que ha ascendido a 118.000 euros.

Esta actuación integral ha respondido al deterioro significativo que presentaba el pavimento, principalmente a causa del levantamiento provocado por las raíces del arbolado.

El proyecto ha logrado una remodelación completa de la zona, incluyendo la creación de alrededor de 26 nuevas plazas de estacionamiento en batería entre los árboles ya consolidados y la plantación de nuevo arbolado. Esta medida, dentro del plan de renaturalización de la ciudad, no solo optimiza el espacio, sino que también compensa de alguna forma la gran pérdida de ejemplares sufrida durante el reventón térmico que afectó tan gravemente a la vegetación local.

Para supervisar el resultado de los trabajos, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha visitado la zona acompañada por el edil de Urbanismo, Mario Trullen. / MEDITERRÁNEO

Apertura al tráfico

Tras la finalización de las obras, esta semana se ha procedido a la apertura oficial de este vial tanto al tráfico rodado como a los peatones. Para supervisar el resultado de los trabajos, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha visitado la zona acompañada por el edil de Urbanismo, Mario Trullen. Durante el recorrido, ambos representantes municipales han podido comprobar de primera mano la mejora en la zona y la seguridad de la vía.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha destacado que “la finalización de estas obras en la Avenida Juan Bautista San Martín renueva el pavimento dañado y garantiza la accesibilidad, aumenta la capacidad de estacionamiento de la ciudad y avanza en el plan para la renaturalización y creación de nuevas sombras en el municipio”.

“Estas obras, siguen la hoja de ruta marcada de avanzar hacia una Burriana más amable, accesible, ordenada y sostenible, dando respuesta a las necesidades y peticiones de nuestros vecinos”, ha añadido Trullen.