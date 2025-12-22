El dinero de Europa vuelve a marcar otro máximo histórico en el presupuesto de la Vall: 56 millones de euros

La Vall d'Uixó supera otro máximo histórico. El presupuesto municipal, que en el 2025 ya rondó los 53 millones de euros, una cantidad económica a disposición del Ayuntamiento sin precendentes en la ciudad, contempla para el 2026 un nuevo incremento, al alcanzar los 56 millones de euros.

Las cuentas han pasado este lunes por el pleno, donde los votos de la mayoría que conforma el equipo de gobierno han sido suficientes para su aprobación. Partido Popular y Vox han votado en contra.

La concejala de Hacienda, Zaida Moreno, ha incidido en que «por primera vez, el capítulo 6, el de las inversiones, es el más importante del presupuesto», lo que significa, tal y como ha señalado, que «estamos destinando una parte muy significativa de los recursos a transforma la ciudad para mejorar la calidad de vida de los vecinos y garantizar un mejor futuro».

La Vall reserva para inversiones más de 19,4 millones de euros, con un peso específico de los proyectos financiados con fondos europeos, a los que se suman los más de 6 millones del plan Edificant, con cuatro obras, dos de ellas en ejecución, el Rosario Pérez y el Sant Vicent, y las de los CEIP Lleonard Mingarro y Assumpció, pendientes de la tramitación de modificaciones por parte de Conselleria de Educación.

En el 2026 deben finalizar obras de envergadura como la rehabilitación y ampliación del ayuntamiento; la excavación y museización del poblat iber de Sant Josep; la construcción del Museu Arqueològic Municipal en la Fàbrica de la Llum y la regeneración urbana de la Colonia San Antonio (todas con fondos europeos); además de la construcción del segundo polideportivo, una obra pagada con fondos municipales (2.725.000 euros), por mencionar las cantidades más relevantes.

La alcaldesa, Tania Baños, ha definido los presupuestos como «absolutamente históricos» no solo por el montante total. También porque «nunca antes la ciudad había tenido esta oportunidad de transformación», con una política local que, según ha defendido, es «un refugio del acuerdo y el consenso».

Principales inversiones en la Vall d'Uixó en 2026 Este gráfico muestra las principales inversiones en la Vall d'Uixó para el año 2026.

Inversiones que, según reivindica Baños, se están ejecutando «bajo el paraguas de la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, la digitalización y la modernización, con una clara mirada de futuro».

El portavoz de Compromís, Fernando Daròs, ha reconocido que el acuerdo entre los tres partidos que conforman el equipo de gobierno ha sido el fruto de «un trabajo muy intenso de los últimos días». Lo que se ha conseguido con esa negociación y el consenso alcanzado ha sido «garantizar el equilibrio entre la gestión del día a día con esa transformación».

Desde EU-UP, su portavoz Marc Seguer, ha reseñado ese mismo aspecto, porque «no solo se hacen posibles esas grandes inversiones, también la prestación de los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía» desde una perspectiva distinta a la de aquellas adminsitraciones «en las que gobierna la derecha y la extrema derecha, que son excluyentes». La Vall aprueba, en contrapunto, unas cuentas en la que «cristalizan la sostemibilidad, la economía del bien común, la que tiene en cuenta a todas y todos», afirma.

El no de PP y Vox

Como es habitual, la interpretación del proyecto económico aprobado es muy distinta para la oposición, que ha decidido oponerse a las cuentas.

El portavoz del Partido Popular, Herminio Serra, ha justificado ese voto en contra en que «la recaudación, muy parecida a la del año pasado, es de las más altas de la última década». Enfatiza la tasa de residuos «injusta y que no beneficia al a ciudadanía», y frente a la que no se contemplan ni medidas compensatorias en la contribución ni políticas de mejora del servicio o de concienciación ciudadana, detalla.

Critica la subida «de nuevo» de la previsión de ingresos por sanciones y multas, «en el 2025 aumentó en 80.000 euros, y en el 2026 contemplan una subida de 30.000», en lo que califica como un «afán recaudatorio».

Especialmente crítico es con los préstamos con los que se van a abordar algunas inversiones. Cinco millones de una operación firmada por el Ayuntamiento y otra de cuatro millones asumida por Emsevall —cuyo presupuesto también se ha aprobado este lunes—, para afrontar la construcción del parque acuático de Sant Josep. Una proyecto «que no nos inspira ninguna confianza, porque al observar los datos que nos dan, hay desajustes importantes».

Desde Vox, su portavoz, Valentín López, ha argumentado su voto en contra porque los presupuestos «consolidan un modelo de gasto descontrolado, mantienen una elevada presión fiscal y destinan recursos a partidas ideológicas, en lugar de a los problemas reales del municipio».

Coincide con el PP en criticar que el capítulo de personal, que alcanza los 18,6 millones de euros, «está sobredimensionado», y también reprocha que los préstamos contratados suponen «hipotecar el futuro de la Vall para mantener un gasto que no se quiere revisar».

Gestión del día a día

Frente a estos reproches, Tania Baños destaca que este modelo de gestión plantea «una mirada clara y diferente» hacia la «transformación de la Vall, pero sin abandonar el día a día, porque igual de importante es reformar el ayuntamiento como asfaltar una calle».

Entre esas obras que, frente a las grandes inversiones, podrían considerarse menores, se encontrarían los 270.000 euros que se van a destinar, por ejemplo, a completar la adecuación de la calle Guzmán y la remodelación de la calle Balmes; la rehabilitación del retén de la Policía Local (30.000 euros); los 120.000 euros destinados al cementerio municipal o los 90.000 para mejoras en vías públicas, por citar algunos de los ejemplos pagados con fondos propios.