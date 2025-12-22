El Espai Natura renace: Torreblanca invierte más de 131.000 euros en su rehabilitación

El Ayuntamiento de Torreblanca ha adjudicado el contrato para la rehabilitación del edificio Espai Natura a la mercantil Deltaseam Constructora S.L.U. por un importe de adjudicación de 131.479,30 euros. La ejecución de las obras se financiará con cargo al presupuesto general municipal, dentro del capítulo de inversiones.

El edificio Espai Natura fue inaugurado en el año 2010 y, desde entonces, no se había llevado a cabo ninguna intervención de mejora o mantenimiento integral. Con el paso del tiempo se han detectado diversos problemas, especialmente en elementos estructurales y de carpintería, lo que ha llevado al actual equipo de gobierno a apostar decididamente por su rehabilitación y modernización.

La concejala de Turismo, Gema Edo, ha señalado que “esta actuación era necesaria para garantizar la seguridad, la funcionalidad y la correcta conservación de un edificio que forma parte del patrimonio municipal y que tiene un gran potencial para el municipio”.

Actuaciones

El proyecto contempla diferentes trabajos de restauración, así como la construcción y reparación de cubiertas y estructuras de cerramiento, además de actuaciones relacionadas con la pintura y el acondicionamiento general del edificio. Estas mejoras permitirán solucionar las deficiencias detectadas y adaptar las instalaciones a las necesidades actuales.

Además, la rehabilitación del Espai Natura permitirá la creación de un espacio renovado destinado a la divulgación ambiental y a la promoción turística de Torreblanca, reforzando su papel como punto de referencia para actividades educativas, culturales y de sensibilización sobre el entorno natural del municipio.

Gema Edo ha destacado que “la recuperación del Espai Natura no solo supone mejorar un edificio, sino también crear nuevas oportunidades para dinamizar el turismo y ofrecer recursos de calidad tanto a los vecinos como a los visitantes”. En este sentido, ha subrayado que el objetivo del equipo de gobierno es “apostar por instalaciones modernas, útiles y alineadas con un modelo de turismo sostenible y respetuoso con el entorno”.

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento de Torreblanca continúa avanzando en su compromiso con la mejora de las infraestructuras municipales y la puesta en valor de espacios públicos estratégicos para el desarrollo local.